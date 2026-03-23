Donald Trump, presidente dos EUA.
Donald Trump, presidente dos EUA.FOTO: EPA/SHAWN THEW
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Trump suspende ultimato: TACO ou a abertura para o fim da guerra?

Presidente dos EUA fala em negociações “muito boas e produtivas” com o Irão e “pontos importantes de concordância”, mas Teerão nega qualquer diálogo com Washington.
Susana Salvador
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