O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael GrossiDEAN CALMA / AIEA
Internacional

"Poderá haver conversações este fim de semana no Paquistão" entre EUA e Irão, diz diretor-geral da Agência de Energia Atómica

Rafael Grossi acredita que não vão ser considerados "acordos parciais" em eventuais negociações entre Washington e Teerão e espera um cenário em que os EUA "vão querer enriquecimento zero" de urânio.
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Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla em inglês), afirmou esta quarta-feira, 25 de março, que negociações entre os Estados Unidos e o Irão podem acontecer já este fim de semana no Paquistão.

"Penso que poderá haver conversações este fim de semana em Islamabad, no Paquistão", afirmou Grossi em entrevista ao jornal italiano Corriere Della Sera. Isto numa altura em que Teerão continua a negar contactos diplomáticos com Washington, depois de o presidente norte-americano ter anunciado que os EUA estavam a negociar com o Irão.

De acordo com o responsável da IAEA, além da energia nuclear, poderão estar em cima da mesa questões que dizem respeito aos mísseis iranianos, às "milícias aliadas à República Islâmica" e às "garantias de segurança para o Irão".

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Grossi acredita que nas possíveis conversações não vão ser considerados "acordos parciais", mas sim algo mais definitivo, e disse esperar um cenário em que os EUA "vão querer enriquecimento zero" de urânio.

"Três semanas de guerra deixaram as suas marcas. Causaram muitos danos, afetando a infraestrutura económica, energética e produtiva do Irão. Isto levará a uma conversa um pouco diferente", considerou o responsável. "A solução não pode ser militar", defendeu.

Questionado sobre se a IAEA estará nas eventuais conversações entre EUA e Irão, Grossi respondeu que ainda não sabia, mas manifestou disponibilidade da agência da ONU como sendo "um interlocutor imparcial e de paz".

Na mesma entrevista, Grossi indicou que os ataques a infraestruturas nucleares iranianas não causaram danos "decisivos".

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