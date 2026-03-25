"Poderá haver conversações este fim de semana no Paquistão" entre EUA e Irão, diz diretor-geral da Agência de Energia Atómica

Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla em inglês), afirmou esta quarta-feira, 25 de março, que negociações entre os Estados Unidos e o Irão podem acontecer já este fim de semana no Paquistão."Penso que poderá haver conversações este fim de semana em Islamabad, no Paquistão", afirmou Grossi em entrevista ao jornal italiano Corriere Della Sera. Isto numa altura em que Teerão continua a negar contactos diplomáticos com Washington, depois de o presidente norte-americano ter anunciado que os EUA estavam a negociar com o Irão.De acordo com o responsável da IAEA, além da energia nuclear, poderão estar em cima da mesa questões que dizem respeito aos mísseis iranianos, às "milícias aliadas à República Islâmica" e às "garantias de segurança para o Irão". .Governo reduz 10 cêntimos ao gasóleo para agricultura e pesca. Irão e EUA podem negociar no Paquistão. Grossi acredita que nas possíveis conversações não vão ser considerados "acordos parciais", mas sim algo mais definitivo, e disse esperar um cenário em que os EUA "vão querer enriquecimento zero" de urânio."Três semanas de guerra deixaram as suas marcas. Causaram muitos danos, afetando a infraestrutura económica, energética e produtiva do Irão. Isto levará a uma conversa um pouco diferente", considerou o responsável. "A solução não pode ser militar", defendeu.Questionado sobre se a IAEA estará nas eventuais conversações entre EUA e Irão, Grossi respondeu que ainda não sabia, mas manifestou disponibilidade da agência da ONU como sendo "um interlocutor imparcial e de paz". Na mesma entrevista, Grossi indicou que os ataques a infraestruturas nucleares iranianas não causaram danos "decisivos". .Guerra “vai doer a todos” com bilhetes mais caros e menor procura, avisam companhias aéreas.Trump apresenta 15 condições ao Irão para o fim da guerra, mas Israel teme possível cessar-fogo de um mês