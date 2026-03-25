EUA “desencadearão o inferno” se Irão cometer “um erro de cálculo”. Teerão diz que vai "continuar a resistir"

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano declarou hoje que abrir negociações de paz com os Estados Unidos nesta fase seria reconhecer uma derrota e avisou que a República Islâmica prefere "continuar a resistir".Na primeira reação oficial de Teerão à oferta de conversações por parte de Washington, Abbas Araqchi disse, na televisão estatal, que a República Islâmica "não planeia nenhuma negociação" sobre o conflito desencadeado por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro."Falar em negociações agora seria o mesmo que admitir a derrota", afirmou o chefe da diplomacia de Teerão, acrescentando que o Irão pretende “terminar a guerra nos próprios termos" e criar condições "para que nunca mais se repita".Lusa