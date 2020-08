Francisco Louçã não foge à pergunta sobre um dos assuntos que mais incomodam alguns milhões de portugueses, entre os quais muitos milhares de comunistas, a Festa do Avante!. Mas quando se lhe pergunta se os partidos devem poder fazer aquilo que o resto do país está proibido, opta por explicar a razão de tantos festivais terem sido cancelados sem protestos: "Os organizadores dos festivais de verão pediram ao Governo que os proibisse de fazer eventos porque era a única garantia legal que tinham para poder anular os contratos sem litigância, e não quiseram explorar a possibilidade que lhes sairia cara de festivais reduzidos com o cachê com que se comprometeram." É uma situação que diz compreender, tal como percebe a escolha do PCP em manter um evento que reunirá uma multidão: "Eles escolheram uma solução, o PCP escolheu outra, mas como além de ser um comício político é um festival, as regras que ali se aplicarem devem poder aplicar-se a qualquer outra manifestação cultural. Eu aprecio que haja sinais de abertura, que haja cinema e teatro, tudo com muita prudência."