"As coisas correram melhor do que o esperado", diz autarca de Coimbra. Período da tarde será "mais complexo"

Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra, afirmou que, durante a noite, "as coisas correram um bocadinho melhor do que o esperado". Ainda assim, a autarca disse que "os valores, quer na Barragem da Agueira, quer no Açude-Ponte, estão no seu limite"."Mantemos o estado de alerta, estamos tranquilos. Agora haverá uma reunião técnica, daqui a um bocadinho. Depois dessa reunião técnica, vamos reavaliar a situação. Para já a indicação que tenho é que não iremos, por enquanto nas próximas horas pedir às pessoas para evacuarem porque os valores, como volto a dizer, apesar de estarem nos valores limite, dão-nos alguma tranquilidade, mas muito alerta e pedimos às pessoas para seguirem todas as indicações das autoridades", disse Ana Abrunhosa em declarações à Antena 1 .Ao início da tarde, às 14h00, vai realizar-se uma reunião em que será feita uma nova avaliação com a presença da ministra do Ambiente. "Nós estimamos que o período da tarde seja muito mais complexo, mas não há como avaliar com os técnicos para depois também podermos voltar a comunicar as orientações. Estamos também neste momento numa reunião da Proteção Civil, a seguir vamos para a APA para fazer esta reunião técnica e portanto o que eu quero transmitir às pessoas é que o alerta mantém-se", sublinhou a presidente da Câmara de Coimbra.