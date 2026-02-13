Sociedade

"As coisas correram melhor do que o esperado", diz autarca de Coimbra. Período da tarde será "mais complexo"

Mau tempo tem provocado condicionamentos nas ligações ferroviárias e em várias estradas do país, com destaque para a A1, cujo piso abateu na zona de Coimbra devido ao rompimento de um dique.
Elementos da Proteção Civil transportam agricultores de barco nos campos inundados pela água do Mondego devido ao rebentamento do dique
Elementos da Proteção Civil transportam agricultores de barco nos campos inundados pela água do Mondego devido ao rebentamento do dique

"As coisas correram melhor do que o esperado", diz presidente da Câmara de Coimbra. Período da tarde será "mais complexo"

Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra, afirmou que, durante a noite, "as coisas correram um bocadinho melhor do que o esperado".

Ainda assim, a autarca disse que "os valores, quer na Barragem da Agueira, quer no Açude-Ponte, estão no seu limite".

"Mantemos o estado de alerta, estamos tranquilos. Agora haverá uma reunião técnica, daqui a um bocadinho. Depois dessa reunião técnica, vamos reavaliar a situação. Para já a indicação que tenho é que não iremos, por enquanto nas próximas horas pedir às pessoas para evacuarem porque os valores, como volto a dizer, apesar de estarem nos valores limite, dão-nos alguma tranquilidade, mas muito alerta e pedimos às pessoas para seguirem todas as indicações das autoridades", disse Ana Abrunhosa em declarações à Antena 1 .

Ao início da tarde, às 14h00, vai realizar-se uma reunião em que será feita uma nova avaliação com a presença da ministra do Ambiente.

"Nós estimamos que o período da tarde seja muito mais complexo, mas não há como avaliar com os técnicos para depois também podermos voltar a comunicar as orientações. Estamos também neste momento numa reunião da Proteção Civil, a seguir vamos para a APA para fazer esta reunião técnica e portanto o que eu quero transmitir às pessoas é que o alerta mantém-se", sublinhou a presidente da Câmara de Coimbra.

Tejo mantém caudais estabilizados em alta e prevê-se dia semelhante a quinta-feira

O caudal do rio Tejo manteve-se estabilizado em valores elevados durante a noite no ponto de medição em Almourol, devendo esta sexta-feira registar oscilações ao longo do dia, num cenário semelhante ao de quinta-feira, e mantém-se o alerta vermelho na bacia.

“A noite foi muito chuvosa e exigente, com várias quedas de árvores e alguns movimentos de massa, mas os caudais mantiveram-se ao nível do dia de ontem. Não baixaram, mas também não aumentaram. Temos, portanto, uma estabilização em valores elevados”, afirmou esta manhã à Lusa o comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo, no distrito de Santarém.

Segundo David Lobato, às 07h00 eram registados 5286 metros cúbicos por segundo (m3/s) em Almourol, valor que se manteve ao longo da noite dentro da faixa dos 5000 a 6000 m3/s, com as barragens sempre em descarga.

Face às 07h00 de quinta-feira, quando eram medidos 6114 m3/s, verifica-se uma descida de cerca de 830 m3/s nas últimas 24 horas.

Ainda assim, ao longo do dia de quinta-feira o caudal oscilou entre os 6000 e os 7000 m3/s, chegando a ultrapassar pontualmente essa marca antes de descer ao final da tarde.

De acordo com os dados do Centro de Produção Tejo-Mondego (CPPE), as descargas atuais nas barragens a montante totalizam 5.085 m3/s - 826 m3/s na Barragem de Castelo do Bode, 247 m3/s na Barragem de Pracana e 4.012 m3/s na Barragem do Fratel.

David Lobato admitiu que a chuva intensa da noite poderá ainda refletir-se ao longo do dia nos caudais do Tejo e dos seus afluentes, também com influência das descargas provenientes de Espanha.

“É expectável que não haja um aumento significativo, mas poderá haver uma ligeira subida. Não perspetivamos valores na ordem dos oito mil metros cúbicos por segundo. Houve uma boa articulação entre as barragens e estamos a acompanhar permanentemente a situação”, afirmou.

A expectativa das autoridades é de um dia semelhante ao de quinta-feira, com possibilidade de nova aproximação à fasquia dos 6000 a 7000 m3/s.

O pico desta cheia foi registado em 5 de fevereiro, quando o caudal atingiu cerca de 8600 m3/s em Almourol, estação de medição que reflete o conjunto total de descargas a montante e dos caudais acumulados de afluentes do Tejo.

O Plano Especial de Emergência para Cheias na bacia do Tejo, acionado no dia 5 de fevereiro, mantém-se em alerta vermelho.

Acesso de Vila Franca à A1 foi reaberto às 09h00

O acesso de Vila Franca de Xira à Autoestrada 1 (A1) para quem segue em direção ao Porto, que estava cortado por causa do perigo de queda de um placar informativo, foi reaberto pelas 09h00, informou a Brisa.

A empresa esclareceu que a informação dada anteriormente pela GNR de corte da A1 (Lisboa-Porto) junto às portagens de Vila Franca de Xira apenas abrangia quem seguia desta localidade para o Porto, obrigando os automobilistas a apanharem a Estrada Nacional 10 (que liga Cacilhas a Sacavém) para aceder à A1 nas portagens de Alhandra.

Este corte do trânsito deveu-se ao perigo de queda de um placar informativo.

"Faz lembrar os tempos da Covid". População lamenta cancelamento do Carnaval de Torres Vedras após tempestades

Sete linhas ferroviárias com condicionamentos

Devido às condições meteorológicas adversas que têm assolado o país, sete linhas ferroviárias apresentam condicionamentos, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

Era este o ponto da situação às 08h00:

- Linha de Sintra: circulação suspensa na via descendente externa entre Cacém e Monte Abraão;

- Linha de Cascais: circulação suspensa na via ascendente entre Algés e Caxias;

- Linha do Norte: circulação suspensa entre Alfarelos e Formoselha;

- Linha do Douro: circulação suspensa entre a Régua e o Pocinho;

- Linha do Oeste: circulação suspensa entre Caldas da Rainha e Amieira;

- Linha da Beira Baixa: circulação suspensa entre Abrantes e Sarnadas;

- Linha do Alentejo: circulação suspensa entre Pegões e Bombel;

- Ramal de Alfarelos: circulação suspensa entre Alfarelos e Verride;

- Concordância de Xabregas: circulação suspensa entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação Chelas.

Mau tempo provoca condicionamentos nos transportes e nas ligações ferroviárias e rodoviárias

A1 cortada na zona de Coimbra, comboios Lisboa/Porto suspensos e barcos para o Seixal parados

Coimbra com situação estável durante a noite

A situação em Coimbra, com risco de cheia centenária, esteve estável durante a noite, embora a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tenha registado várias ocorrências relacionadas com a chuva e o vento forte na Região.

“As situações registadas em Coimbra não foram graves. Mantêm-se os alertas e a vigilância por causa dos caudais”, disse, adiantando que as situações foram principalmente inundações, quedas de árvores e estruturas.

Por causa das condições meteorológicas adversas, 13 pessoas tiveram de ser deslocadas durante a noite nos concelhos de Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, e Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

Devido a um deslizamento de terras no lugar da Costa, na freguesia de Refoios do Lima, concelho de Ponte de Lima, três pessoas, que não sofreram quaisquer ferimentos, foram retiradas de casa.

“Estas pessoas foram para uma outra habitação que têm na freguesia”, disse.

Já na localidade de Pé do Monte, no concelho de Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, foram retiradas quatro pessoas devido a um deslizamento de terras, que não causou feridos.

Ainda no concelho de Sobral de Monte Agraço, outras seis pessoas tiveram também de ser retiradas em Casal da Barqueira devido a risco de inundação, tendo estas sido levadas para uma estrutura de turismo rural.

De acordo com José Costa, entre as 00:00 e as 07:00 foram registadas 92 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria na região Centro com 39 e Lisboa e Vale do Tejo 37.

“Entre as ocorrências mais relevantes, que não causaram vítimas, temos 33 quedas de árvores, 23 inundações, 14 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa”, indicou.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) advertiu na quinta-feira para um agravamento das condições meteorológicas, que pode ter um impacto significativo na região da Grande Lisboa e na Península de Setúbal.

Rio Douro está estável e deverá encaixar hoje mais água. "Máxima atenção pelo menos até domingo”

O dia de hoje será de “encaixe de água” no Douro, rio que tem mantido caudais estáveis com “episódios sem muito significado”, mas a exigir “máxima atenção pelo menos até domingo”, disse o comandante adjunto da capitania do Douro.

Num ponto de situação feito cerca das 07:45, Pedro Cervaens descreveu uma noite tranquila tanto nas margens do Porto e de Vila Nova de Gaia, como no Peso da Régua, no distrito de Vila Real, e apontou que “a menor quantidade de água servirá para algum encaixe durante o dia de hoje”.

“Foi uma noite tranquila com caldais baixos. A cota do rio apenas foi até aos 4,5 metros [no Porto]. Mesmo na Albufeira do Carrapatelo, na cidade do Peso da Régua, a cota andou abaixo dos 8 metros, portanto, com bastante menos água do que ontem [quinta-feira]. Esta menor quantidade de água servirá para algum encaixe para o dia de hoje. A chuva que vai cair durante o dia de hoje, quer em Portugal, quer em Espanha, vai transportar alguma água para o rio e a perspetiva é que os caudais fiquem altos”, referiu o comandante adjunto da capitania do Douro.

Alertando que “a água não escoa de repente”, Pedro Cervaens falou em “atenção máxima até domingo”.

“Havendo previsões mais favoráveis para a próxima semana, acredito que, gradualmente, as medidas venham a ser mais flexibilizadas, mas neste momento não”, disse.

O rio Douro permanece em alerta vermelho para risco de cheias e o Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto está ativo até domingo.

Esta ativação decorreu da declaração de contingência decretada pelo Governo.

Dez pessoas retiradas por precaução em Sobral de Monte Agraço

Dez pessoas foram retiradas das suas casas por precaução durante a noite em Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, devido a deslizamentos de terra e inundação, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Oeste adiantou que quatro pessoas tiveram de deixar as suas habitações por precaução, na localidade de Pé do Monte, em Sobral de Monte Agraço, devido a um deslizamento de terras, que não causou feridos.

“Outras seis pessoas tiveram também de ser retiradas em Casal da Barqueira, também em Sobral de Monte Agraço, devido a risco de inundação, tendo estas sido levadas para uma estrutura de turismo rural”, indicou.

De acordo com a mesma fonte, durante a noite foram registadas várias ocorrências devido à chuva forte, estando alguma vias interditas em alguns troços por inundação.

“Temos a Estrada Nacional (EN) 8 interdita na zona do Bombarral entre os quilómetros 75,3 e 76,3 e entre o quilómetro 1,3 e 3 em Fervença, Alcobaça, devido a inundação. A Estrada Nacional 361 está também cortada ao quilómetro 11 na Lourinhã devido a um deslizamento de terras”, disse.

Universidade de Coimbra encerrada esta sexta-feira

As instalações da Universidade de Coimbra vão estar encerradas esta sexta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas e às indicações da Proteção Civil, adiantou na quinta-feira a instituição.

"Pedimos a todos que se mantenham em segurança", pode ler-se, na nota da universidade na rede social Facebook.

Numa nota enviada à comunidade académica, o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, realçou que a decisão foi tomada por "razões de salvaguarda da segurança da comunidade académica".

"Os trabalhadores que disponham de condições para realizar a sua atividade remotamente, devem fazê-lo, aos demais, será relevada a falta. A situação continuará a ser monitorizada pela Reitoria e retomarei o contacto por esta via assim que se justifique", destacou.

"Num contexto particularmente difícil, gostaria de deixar uma palavra de ânimo a todas e a todos e desejar que permaneçam em segurança", acrescentou Amílcar Falcão.

Risco de cheia centenária leva Câmara de Coimbra a preparar-se para ter de retirar mais nove mil pessoas

A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, já tinha anunciado hoje que todas as escolas do concelho de Coimbra vão estar encerradas, na sequência do risco de cheias na zona urbana.

Na informação enviada aos encarregados de educação explica-se que "permanecerão encerradas todas as instituições educativas, desde as creches ao ensino superior, abrangendo estabelecimentos da rede pública, privada e solidária".

A Câmara de Coimbra está a preparar-se para ter de retirar mais nove mil pessoas, sobretudo na zona urbana, caso o cenário de cheia centenária se confirme na sexta-feira, afirmou hoje a presidente do município.

Depois de já ter avançado com avisos de retiradas preventivas nos últimos dias de cerca de 3500 pessoas em zonas mais rurais do concelho, o município prepara-se agora para a possibilidade de retirar cerca de 9.000 pessoas concentradas na malha urbana, que poderá vir a sofrer inundações, afirmou Ana Abrunhosa, em conferência de imprensa na Casa Municipal de Proteção Civil.

Segundo a autarca, caso o cenário de cheia centenária se confirme na manhã esta sexta-feira, será necessário retirar pessoas de zonas urbanas do concelho, como é o caso da Baixa e do Rossio de Santa Clara.

Já durante a noite, o município informou que iria começar a retirada preventiva de pessoas acamadas e sem-abrigo nas zonas que estão potencialmente em risco, acrescentou.

As zonas que serão potencialmente afetadas pela cheia em Coimbra são: zona ribeirinha de Torres do Mondego, Ceira, Conraria, Portela do Mondego, Quinta da Portela, Rossio de Santa Clara (e toda a cota baixa da freguesia), Baixa de Coimbra e zonas das ribeiras de Coselhas, Eiras, Fornos, Covões e Casais

Autarca de Coimbra alerta para cheia centenária esta sexta-feira. Escolas e Universidade vão estar fechadas

Siga aqui as principais ocorrências devido ao mau tempo

Bom dia,

Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos sobre as consequências das condições meteorológicas adversas no país, com condicionamentos nas ligações ferroviárias, rodoviárias e na travessia fluvial entre o Cais do Sodré e Seixal. O rompimento de um dos diques do rio Mondego junto a Coimbra e, na sequência disso, o piso da A1 abateu e as autoridades cortaram os dois sentidos de circulação na terça-feira.

Na sequência do mau tempo em Portugal, designadamente da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, 16 pessoas morreram e centenas ficaram feridas ou foram desalojadas.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, deslizamentos de terras, fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Mau tempo. Primeiro-ministro anuncia novo PRR "exclusivamente português": o "PTRR"
