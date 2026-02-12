Alice Pinto e o marido vivem há 15 dias à luz das velas nas Colmeias, diz que sente que voltou aos 15 anos quando veio de Angola.
Sociedade

Nas Colmeias e na Memória, o dia continua a ser noite. “É pior do que a guerra em Angola”

Ao décimo quinto dia, o povo das freguesias das Colmeias e da Memória desespera. Não bastava a tempestade ter levado a casa, o telhado, a roupa e até os animais, como ainda são os que vivem na escuridão. Já lá vão quase 400 horas sem eletricidade. Até quando, não sabem. A presidente da junta gostaria que fosse até final de fevereiro. Não garante. No extremo do concelho de Leiria, estão na pior situação. Há outros assim, mas todos resistem.
