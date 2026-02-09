Sociedade

Homem morre eletrocutado durante reparações na rede elétrica em Leiria

O mau tempo não vai dar tréguas esta semana, estando prevista precipitação forte para terça e quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Foto: Paulo Spranger

Figueiró dos Vinhos apela ao uso responsável da energia no concelho

O município de Figueiró dos Vinhos apelou hoje à população para que seja feito um uso responsável da energia elétrica de modo a evitar quebras no fornecimento, que tem sido assegurado por geradores em algumas zonas.

Em algumas partes do concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, o fornecimento de energia elétrica encontra-se a ser assegurado, de forma provisória, através de geradores, enquanto decorrem os trabalhos de reposição e estabilização da rede elétrica, informou a Câmara Municipal.

Numa publicação nas redes sociais, a autarquia afirmou que, “face a esta situação excecional”, apela-se aos munícipes a “uma utilização responsável da energia elétrica, até que o sistema se encontre totalmente normalizado”.

Assim, foi solicitado que sejam utilizados apenas os equipamentos considerados essenciais, como frigoríficos e arcas de conservação, iluminação estritamente necessária e equipamentos médicos ou de apoio a pessoas dependentes.

“A utilização excessiva ou simultânea de equipamentos elétricos de elevado consumo poderá comprometer o funcionamento dos geradores, provocar interrupções no fornecimento, causar danos em equipamentos e colocar em risco a segurança de pessoas e bens”.

O município aconselhou ainda que seja evitada temporariamente a utilização de aparelhos de elevado consumo energético.

Lusa

Mais de 20 vias interditadas ou condicionadas em Aveiro

No distrito de Aveiro, 26 estradas estão interditas ou condicionadas devido a inundações, desmoronamentos e abatimento do piso, de acordo com o ponto da situação mais recente, feito esta manhã pela GNR.

Pede-se, por isso, a "todos os condutores a máxima prudência, o respeito pela sinalização existente e, sempre que possível, a utilização de percursos alternativos", indica a nota do Comando Territorial da GNR de Aveiro.

Este era o ponto da situação às 08h00:

Águeda

Rua da Pateira, Fermentelos — inundação

Estrada do Campo, Espinhel — inundação

Estrada do Campo, Recardães — inundação

Albergaria-a-Velha

M553, Ribeira de Fráguas — abatimento do piso da estrada

EN 230-2, Angeja — inundação

Arrancada

Rua do Campo, Segadães — inundação

Estrada Real, Lamas do Vouga — inundação

Rua do Covão, Aguieira, Valongo do Vouga — desmoronamento

Rua Ponte da Barca, Serém — inundação

EM 577, Fontinha — inundação

Anadia

Rua São Simão, São Lourenço do Bairro — inundação

Sangalhos

Rua da ETAR, Avelãs de Caminho — inundação

Estarreja

Rua da Estação, Canelas — inundação

Rua do Vale, Fermelã — inundação

Rua General Artur Beirão, Canelas — inundação

Estrada paralela à linha férrea, junto à BIORIA, Canelas — inundação

Rua do Feiro, Salreu — inundação

Murtosa

Travessa Arrais Francisco Faustino, Torreira — inundação

Rua Caminho das Remolhas, Bunheiro — inundação

Aveiro

Rua Direita, Requeixo — inundação

Rua da Pateira, Requeixo — inundação

Rua da Valsa, Eixo — inundação

Cacia

Rua Marquês de Pombal, Cacia — inundação

Esmoriz / Maceda

Avenida da Praia, Maceda — desmoronamento

Ílhavo

Rua do Sul, Gafanha da Aquém — inundação

Via condicionada

IC2 Km 239 – Sentido Norte/Sul – Lamas do Vouga — desmoronamento

Um homem morreu esta manhã na sequência de uma descarga elétrica quando reparava a rede elétrica em Leiria. Um outro homem ficou ferido.

Os dois homens eram funcionários da empresa Canas, prestadora de serviços à E-Redes.

Segundo o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP), a vítima mortal tem 37 anos e o ferido, cujo estado é para já desconhecido, 40 anos.

Fonte oficial da E-Redes, a principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão, confirmou que as vítimas, um morto e um ferido grave, são funcionários da empresa Canas que estavam ao serviço da operadora.

Um total de 56 mil clientes da E-Redes continua sem abastecimento de energia elétrica em Portugal continental devido aos danos provocados pelo mau tempo na rede de distribuição. Leiria é o distrito mais afetado com 36 mil.

Para esta noite está marcada uma vigília na Fonte Luminosa, em Leiria, numa ação de solidariedade para com as pessoas que não têm eletricidade e de homenagem às vítimas mortais.

Retomada a ligação ferroviária Formoselha–Coimbra

A ligação ferroviária entre Formoselha/Santo Varão, no concelho de Montemor-o-Velho, e Coimbra-B foi hoje retomada, assegurando a mobilidade da população da margem esquerda do Rio Mondego até Coimbra, informou a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho.

Foram asseguradas as ligações Formoselha - Coimbra-B: às 06h30 e 07h30, estando ainda previstas às 17h30 e 18h30.

De Coimbra-B para Formoselha, o comboio circulou às 06h12 e às 07h01, estando ainda previsto às 17h08 e às 18h07.

Os comboios realizam paragens intermédias, nomeadamente em Pereira, Ameal, Vila Pouca do Campo, Taveiro, Casais, Espadaneira e Bencanta.

De acordo com a autarquia de Montemor-o-Velho, esta reposição resulta da intervenção do presidente da Câmara Municipal, José Veríssimo, junto da Infraestruturas de Portugal (IP) e da Comboios de Portugal (CP).

“Teve o objetivo de assegurar uma alternativa de mobilidade ferroviária essencial para a população da margem esquerda do Mondego, que enfrenta fortes constrangimentos à circulação rodoviária decorrentes da subida das águas no Vale do Mondego”, justificou.

O Município de Montemor-o-Velho realçou ainda o empenho da IP e da CP em atender ao pedido de encontrar e implementar soluções que minimizem os constrangimentos sentidos pela população e que contribuem para a reposição progressiva da normalidade.

A Linha do Norte encontra-se encerrada junto à estação ferroviária de Alfarelos e a Linha do Oeste e o Ramal de Alfarelos, por onde circulam habitualmente os comboios suburbanos entre Coimbra e a Figueira da Foz, estão interrompidos na sequência de várias ocorrências provocadas pelo mau tempo.

Esta situação agravou significativamente a mobilidade no território, num período em que também se verificam cortes e condicionamentos relevantes na rede viária.

“A reposição desta ligação ferroviária é essencial para assegurar a mobilidade da população da margem esquerda do Mondego até Coimbra, garantindo o acesso ao trabalho, aos serviços de saúde e a outros serviços essenciais”, evidenciou.

Lusa

Um total de 56 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 08h00

Um total de 56 mil clientes da E-Redes continua sem abastecimento de energia elétrica em Portugal continental devido aos danos provocados pelo mau tempo na rede de distribuição, informou hoje a empresa.

Num balanço feito às 08h00, a empresa indicou que “estão por alimentar cerca de 48 mil clientes na zona da depressão Kristin".

Leiria é o distrito mais afetado com 36 mil, seguido de Santarém com oito mil, Coimbra e Castelo Branco com dois mil cada, segundo a E-Redes.

No anterior balanço realizado pela empresa, no domingo, o número de clientes afetados era de cerca de 58 mil clientes no continente e estavam por alimentar cerca de 50 mil clientes na zona da depressão Kristin.

Destes, a maioria, 38 mil, em Leiria, seguindo-se mais oito mil em Santarém, dois mil em Coimbra e outros dois mil em Castelo Branco.

Lusa

Concelho de Azambuja. Encerrados centro de saúde e escola em Manique do Intendente

Estão encerrados em Manique do Intendente, no concelho de Azambuja, um centro de saúde e uma escola.

De acordo com a nota da autarquia, divulgada no domingo, "devido à situação relacionada com a Barragem da Retorta, a Escola de Manique do Intendente mantém-se encerrada até nova comunicação". Uma medida de precaução, "tendo como prioridade a segurança de toda a comunidade escolar".

De acordo com o município "as restantes escolas do concelho, a creche Municipal e a UTICA estarão em funcionamento normal".

No que se refere ao centro de saúde de Manique do Intendente, o motivo de encerramento é o mesmo.

Na sexta-feira, recorde-se, o município informou, em comunicado, que “devido às condições meteorológicas adversas que se têm verificado no concelho", existia "risco de rutura da Barragem da Retorta”.

A Câmara Municipal de Azambuja indicou, na altura, que, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, estava a "acompanhar a situação de forma permanente, em articulação com o LNEC e a APA”. "A situação está a ser monitorizada de perto e, neste momento, encontra-se controlada”, segundo a referida nota da autarquia.

No ponto de situação de domingo, às 12h30, divulgado no site da câmara, a Barragem da Retorta continuava a ser "monitorizada de perto" e, naquele momento, encontrava-se "estável".

Arruda dos Vinhos com escolas fechadas esta segunda-feira devido à falta de água

Devido aos efeitos do mau tempo, há escolas em Arruda dos Vinhos que estão encerradas esta segunda-feira devido à falta de água. Isso mesmo comunicou a autarquia.

A Câmara de Arruda dos Vinhos indicou, no domingo, que, apesar de estarem no terreno equipas da EPAL, "não há previsão para a resolução da rotura na conduta abdutora, causada por um deslizamento de terras".

"Por esse motivo os Centros Escolares de Arruda dos Vinhos e Casal do Telheiro estarão encerrados" esta segunda-feira, informou a nota do município, que lamenta "os incómodos causados".

Como pode ajudar população de Leiria

A Câmara Municipal de Leiria informa que o Armazém Solidário, situado no Mercado do Falcão, junto do aeródromo, é o local de entrega e recolha de material de construção para apoiar aqueles que necessitam, na sequência da passagem da depressão Kristin, há quase duas semanas.

Seundo a autarquia estes são os bens mais necessários: Telhasol 10, Telhasol 12, Telhões para Telhasol, Telha Marselha antiga, Telha Margon Juncal (esquerda e direita), Telha Umbelino Monteiro, Telha CS modelo F2 e Telhões para telha CS.

Ponto da situação da rede ferroviária

Continuam a registar-se esta segunda-feira condicionamentos nas linhas da rede ferroviária nacional, devido às condições meteorológicas adversas, refere a Infraestruturas de Portugal (IP).

Este era o ponto da situação às 08h00:

- Linha do Norte: circulação suspensa entre Alfarelos e Formoselha;

- Linha do Douro: circulação suspensa entre a Régua e o Pocinho;

- Linha do Oeste: circulação suspensa entre Mafra e Amieira;

- Linha de Cascais: circulação suspensa na via ascendente entre Algés e Caxias;

- Concordância de Xabregas: circulação suspensa entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação Chelas.

Noite calma com ligeira melhoria nas zonas inundadas

A proteção civil não registou durante a noite ocorrências significativas relacionadas com o mau tempo e houve uma ligeira melhoria da situação nas zonas inundadas, disse à agência Lusa José Costa.

“Foi uma noite calma, apesar de ter chovido muito até à meia-noite. Registámos 29 ocorrências dispersas por todo o território do continente. No que diz respeito às zonas inundadas, houve uma ligeira melhoria”, adiantou José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Entre 28 de janeiro e as 08:00 de hoje, na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, foram registadas 24.225 ocorrências, que mobilizaram 83.546 operacionais, com o apoio de 32.195 meios terrestres, segundo a mesma fonte.

No domingo, o comandante nacional da ANEPC, Mário Silvestre, a alertou para um agravamento das condições meteorológicas na terça-feira na região Norte, sobretudo na zona do Minho e do Porto.

De acordo com Mário Silvestre, o risco significativo de inundações mantém-se nos rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, enquanto os rios Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana continuam sob risco de cheia.

DN/Lusa

Chuva forte regressa a Portugal continental terça e quarta-feira

O estado do tempo em Portugal continental vai continuar a ser afetado por precipitação forte e persistente na terça e na quarta-feira devido a uma massa de ar com características tropicais, segundo a meteorologista Ângela Lourenço.

“O estado do tempo em Portugal continental vai continuar a ser afetado por uma corrente perturbada de oeste, o que significa que vamos ter já a partir de hoje a influência de uma massa de ar com características tropicais, com elevado conteúdo em agua. É uma massa de ar muito húmido que vai trazer precipitação persistente, pelo menos na primeira parte da semana, pelo menos até dia 11 [quarta-feira]”, adiantou.

Segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na terça e na quarta-feira, Portugal continental vai assim ter alguns episódios de precipitação mais intensa e de forma mais contínua.

Para dia 10 [terça-feira] já foram emitidos avisos de precipitação de nível laranja para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu. Espera-se que haja aqui um período mais crítico, em que os valores acumulados de precipitação sejam significativos e dai o nível laranja de precipitação”, indicou.

De acordo com Ângela Lourenço, na terça-feira prevê-se que a chuva seja mais fraca no Baixo Alentejo e Algarve.

“Estes episódios com precipitação mais intensa, em particular o dia 11 [quarta-feira], poderão será acompanhados com vento. Não se espera que dia 10 [terça-feira] tenha um vento muito forte, mas em todo o caso estas situações trazem sempre rajadas mais fortes nas terras altas”, disse.

Ângela Lourenço adiantou que a partir de quinta-feira está previsto um ligeiro desagravamento.

“Mas em todo o caso vai continuar sempre a ocorrer precipitação e o vento a soprar com alguma intensidade. No fim de semana é possível que haja aqui talvez o abrandamento da ocorrência da precipitação. O deslocamento do anticiclone mais para norte vai permitir que nós não sejamos tão afetados por estas ondulações frontais e massas de ar com elevados conteúdos em agua”, disse, sublinhando que ainda há um grau de confiança baixo para este cenário.

No que diz respeito às temperaturas, segundo Ângela Lourenço, vão estar acima do normal para a época do ano, para o mês de fevereiro.

“Exatamente por predominar esta massa de ar tropical, com características tropicais, as temperaturas têm tendência para subir. Estamos a falar de mínimas junto a Lisboa da ordem dos 14/15 e máximas de 17/18 graus. No interior, zonas mais frias, prevê-se para a Serra da Estrela mínimas entre 04 e 06 graus e máximas de 09/12”, referiu.

A partir de quinta-feira, segundo a meteorologista do IPMA, está prevista uma significativa descida das temperaturas.

Lusa

Situação continua “bastante crítica” e gerou 1272 deslocados

Retomada circulação na linha ferroviária da Beira Baixa

A circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, entre o Entroncamento e Castelo Branco, que estava suspensa devido ao mau, da última semana de janeiro, foi retomada, informou hoje a CP – Comboios de Portugal pelas 06h00.

Numa informação enviada à Lusa, a CP indica que devido a diversas ocorrências provocadas pelo mau tempo, desde 28 de janeiro, continua suspensa a circulação na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, a Linha do Oeste e Urbanos de Coimbra.

Mantém-se com constrangimentos a Linha do Norte, estando a ser efetuados os serviços de longo curso de forma parcial e serviços regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa.

Na Linha da Beira Alta, o serviço intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com recurso a material circulante diferente do habitual.

O Comboio Internacional Celta continua com circulação suspensa determinada pelo operador espanhol, sem previsão de retoma.

Na Linha de Cascais, os comboios circulam com alterações nos horários.

Lusa

Aviso amarelo de chuva para 11 distritos

Onze distritos do continente e as ilhas do grupo central dos Açores estão esta segunda-feira sob aviso amarelo, o menos grave, por precipitação persistente e ocasionalmente forte, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos hoje em aviso amarelo, em fases diferentes do dia, são todos os distritos do litoral exceto Setúbal e ainda Portalegre e Évora. Nos distritos do sul o aviso acaba esta madrugada.

Segundo as previsões atualizadas do IPMA, na terça-feira os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro e Viseu terão avisos laranja de precipitação forte, o segundo mais grave, com os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Leiria com aviso amarelo.

Também na terça-feira o IPMA volta a assinalar avisos para agitação marítima (no Grupo Ocidental dos Açores a agitação marítima ocorre já hoje, com aviso amarelo, e na terça-feira passa a laranja durante a manhã) em Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Viana do Castelo, com aviso amarelo em todos os casos.

Para hoje e para terça-feira o IPMA não emite avisos de qualquer espécie para o vento nem para outras ocorrências, como a queda de neve.

Lusa

Torres Vedras cancela Carnaval. E-Redes contabiliza 58 mil clientes sem luz

Viana do Castelo ativou plano distrital de emergência

Viana do Castelo ativou na noite de domingo o Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil, na sequência do mau tempo dos últimos dias, depois de terem sido ativados três planos municipais.

Num comunicado, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo informou que comunicou a decisão ao secretário de Estado da Proteção Civil, que surge na sequência da já tomada Declaração da Situação de Contingência para os concelhos de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima.

No comunicado explica-se que a decisão foi tomada no domingo numa reunião extraordinária liderada pelo presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil e autarca de Paredes de Coura, Tiago Cunha.

O Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil é acionado perante a ativação simultânea de três ou mais Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil do distrito.

No sábado, a Comissão Distrital avançou com Declaração da Situação de Contingência entre as 00h00 de 5 de fevereiro e as 23h59 de 15 de fevereiro para os concelhos de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima.

A decisão teve por base “a continuidade das condições meteorológicas extremas e o risco de ocorrências de cheias, inundações e deslizamento de terras em zonas historicamente mais vulneráveis”.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Lusa

Siga aqui os principais desenvolvimentos sobre o mau tempo que afeta várias regiões de Portugal

Bom dia,

Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos sobre o mau tempo neste início de semana, que será de mais chuva.

Na terça e na quarta-feira, Portugal continental deverá ter alguns episódios de precipitação mais intensa e de forma mais contínua, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Situação continua “bastante crítica” e gerou 1272 deslocados
População compreende, mas não gosta. O adiamento da democracia em Arruda dos Vinhos e na Golegã
“Não é aceitável”. Governador do Banco de Portugal critica falhas de prevenção após crise do mau tempo
