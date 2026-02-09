Homem morre eletrocutado durante reparações na rede elétrica em Leiria

O município de Figueiró dos Vinhos apelou hoje à população para que seja feito um uso responsável da energia elétrica de modo a evitar quebras no fornecimento, que tem sido assegurado por geradores em algumas zonas.Em algumas partes do concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, o fornecimento de energia elétrica encontra-se a ser assegurado, de forma provisória, através de geradores, enquanto decorrem os trabalhos de reposição e estabilização da rede elétrica, informou a Câmara Municipal.Numa publicação nas redes sociais, a autarquia afirmou que, “face a esta situação excecional”, apela-se aos munícipes a “uma utilização responsável da energia elétrica, até que o sistema se encontre totalmente normalizado”.Assim, foi solicitado que sejam utilizados apenas os equipamentos considerados essenciais, como frigoríficos e arcas de conservação, iluminação estritamente necessária e equipamentos médicos ou de apoio a pessoas dependentes.“A utilização excessiva ou simultânea de equipamentos elétricos de elevado consumo poderá comprometer o funcionamento dos geradores, provocar interrupções no fornecimento, causar danos em equipamentos e colocar em risco a segurança de pessoas e bens”.O município aconselhou ainda que seja evitada temporariamente a utilização de aparelhos de elevado consumo energético.Lusa