Mau tempo continua este domingo, dia de eleições. Mais de 100 mil clientes sem luz e comboios suprimidos

De acordo com o último comunicado da CP, às 6h00, ainda há linhas com atividades suspensas e outras condicionadas.- Linha do Norte - estão a ser realizados os serviços Intercidades de forma parcial - comboios 721, 731, 723, 720, 620 e 528 - com recurso a material circulante diferente do habitual e com transbordo rodoviário entre as estações de Pombal ↔ Coimbra B.- Linha do Norte - estão a ser realizados os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa;-Linha de Cascais - comboios circulam com alterações nos horários, pelo que recomendamos a sua consulta em cp.pt;- Linha da Beira Alta - serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com recurso a material circulante diferente do habitual;- Comboio Internacional Celta - circulação suspensa determinada pelo operador espanhol, sem previsão de retoma;- Linha da Beira Baixa - serviço de passageiros suspenso entre Entroncamento e Castelo Branco;A circulação ferroviária também continua suspensa nestas linhas/serviços:- Linha do Douro - entre Régua e Pocinho;- Linha do Oeste;- Urbanos de Coimbra.