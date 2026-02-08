Sociedade

Mau tempo continua este domingo, dia de eleições. Mais de 100 mil clientes sem luz e comboios suprimidos

País ainda está sob efeitos da depressão Marta, que rumou ao Norte depois de passar pela região de Lisboa.
Em Arruada dos Vinhos, parte da cidade está alagada.Foto: Reinaldo Rodrigues

Comboios suprimidos 

De acordo com o último comunicado da CP, às 6h00, ainda há linhas com atividades suspensas e outras condicionadas.

Linha do Norte - estão a ser realizados os serviços Intercidades de forma parcial - comboios 721, 731, 723, 720, 620 e 528 - com recurso a material circulante diferente do habitual e com transbordo rodoviário entre as estações de Pombal ↔ Coimbra B.

Linha do Norte - estão a ser realizados os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa;

-Linha de Cascais - comboios circulam com alterações nos horários, pelo que recomendamos a sua consulta em cp.pt;

Linha da Beira Alta - serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com recurso a material circulante diferente do habitual;

Comboio Internacional Celta - circulação suspensa determinada pelo operador espanhol, sem previsão de retoma;

Linha da Beira Baixa - serviço de passageiros suspenso entre Entroncamento e Castelo Branco;

A circulação ferroviária também continua suspensa nestas linhas/serviços:

- Linha do Douro - entre Régua e Pocinho;

- Linha do Oeste;

- Urbanos de Coimbra.

"População compreende, mas não gosta. O adiamento da democracia em Arruda dos Vinhos e na Golegã"

O DN continua com reportagens no interior de Portugal. Neste domingo, mostramos como estão os moradores de Arruda dos Vinhos e Golegã, trabalho do jornalista César Avó e do fotojornalista Reinaldo Rodrigues. Leia abaixo:

População compreende, mas não gosta. O adiamento da democracia em Arruda dos Vinhos e na Golegã

Relembre como foi o dia de ontem

E-Redes revela que há 167 mil clientes sem eletricidade na noite deste sábado

Marta deixa 100 mil clientes sem luz

Bom dia. Começamos mais um dia de cobertura ao minuto sobre as tempestades que atingem Portugal. A depressão Marta deixou mais um rastro de destruição, com 100 mil clientes sem energia elétrica esta manhã. Recorda-se que hoje, 08 de fevereiro, é dia de segunda volta das eleições presidencias.

