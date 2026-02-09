Um morto e um ferido em trabalhos de reparação de estruturas elétricas em Leiria. E-Redes investiga acidente
Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Um morto e um ferido em trabalhos de reparação de estruturas elétricas em Leiria. E-Redes investiga acidente

Homem de 37 anos morreu eletrocutado, segundo a PSP. Tanto a vítima mortal como o ferido estavam a reparar estruturas elétricas para a E-Redes, na sequência do mau tempo.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Um homem morreu esta segunda-feira, 9 de fevereiro, e outro ficou ferido num acidente de trabalho, em Leiria, quando reparavam estruturas elétricas para a E-Redes, na sequência da depressão Kristin, disseram à Lusa várias fontes. A E-Redes lamentou a morte e anunciou uma investigação.

Segundo o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP), a vítima mortal tem 37 anos e o ferido, cujo estado era desconhecido, 40 anos.

Fonte da PSP adiantou que o trabalhador morreu eletrocutado e ambos trabalhavam para a empresa Canas, que está a prestar serviço à E-Redes na reparação de estruturas elétricas na sequência do mau tempo.

Fonte oficial da E-Redes, a principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão, confirmou que as vítimas, um morto e um ferido grave, são funcionários da empresa Canas que estavam ao serviço da operadora.

O alerta para o acidente de trabalho, na Zona Industrial da Cova das Faias, chegou às autoridades às 09h58, via número nacional de emergência, revelou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, tendo acorrido ao local meios da PSP, bombeiros Sapadores e Voluntários de Leiria, Instituto Nacional de Emergência Médica e E-Redes.

Com a morte deste trabalhador, sobe para 16 o número de vítimas mortais associado às intempéries que têm assolado o país, com a região centro a ser uma das mais afetadas.

Um morto e um ferido em trabalhos de reparação de estruturas elétricas em Leiria. E-Redes investiga acidente
Bombeiro de Campo Maior morre em ação de reconhecimento e vigilância em zona afetada pelo mau tempo

E-Redes "lamenta profundamente" morte e anuncia investigação

A E-Redes referiu que “lamenta profundamente o registo de uma vítima fatal e de um ferido, ao serviço de um dos seus parceiros, no contexto de trabalhos de reposição da rede na sequência das depressões que têm afetado Portugal continental”.

A empresa fez ainda saber que "desencadeou prontamente uma investigação para apurar as causas deste acidente e manterá total transparência, colaboração e solidariedade com os envolvidos”. A E-Redes é a principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão.

Um morto e um ferido em trabalhos de reparação de estruturas elétricas em Leiria. E-Redes investiga acidente
Proteção Civil alerta para risco de inundações e deslizamentos de terras
Mau Tempo
E-Redes
depressão Kristin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt