Bombeiro de Campo Maior morre em ação de reconhecimento e vigilância em zona afetada pelo mau tempo
Sociedade

Bombeiro de Campo Maior morre em ação de reconhecimento e vigilância em zona afetada pelo mau tempo

A vítima mortal tinha 46 anos e é também militar da GNR no Posto Territorial de Campo Maior e perdeu a vida na Estrada Nacional 373, numa zona de confluência com o rio Caia.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Um bombeiro, pertencente à corporação de Campo Maior, no distrito de Portalegre, morreu esta sábado, 7 de fevereiro, no decorrer de uma operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância, na sequência do mau tempo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte da GNR também contactada pela Lusa limitou-se a acrescentar que a vítima mortal tem 46 anos e é também militar da Guarda no Posto Territorial de Campo Maior, não possuindo mais informações de momento.

A fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que não especificou as circunstâncias em que ocorreu o óbito, indicou apenas que o alerta foi dado "por volta das 13:30”.

A ANEPC emitiu uma nota de pesar nas suas redes sociais, indicando que a operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância em que o bombeiro estava envolvido decorria na Estrada Nacional 373, numa zona de confluência com o rio Caia, em Campo Maior.

“Endereçamos as nossas mais sentidas condolências à família, aos amigos, ao corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil empenhados nas operações de proteção e socorro, no âmbito das condições meteorológicas adversas que afetam Portugal continental”, lê-se na nota.

“Neste momento de dor e consternação, a ANEPC deixa uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que, com coragem e sentido de missão, colocam a sua vida em risco para proteger a vida e os bens dos seus concidadãos”, acrescentam.

Bombeiro de Campo Maior morre em ação de reconhecimento e vigilância em zona afetada pelo mau tempo
Dia de eleições "mais pacífico" em relação ao vento mas ainda com chuva. Registados mais de mil deslocados
Bombeiro de Campo Maior morre em ação de reconhecimento e vigilância em zona afetada pelo mau tempo
"Situação que nos mobiliza de forma generalizada". PM focado na resposta e recuperação alargada a todo o país
Mau Tempo
GNR
Bombeiros
Campo Maior
depressão Marta

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt