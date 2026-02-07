Bombeiro de Campo Maior morre em ação de reconhecimento e vigilância em zona afetada pelo mau tempo

Um bombeiro, pertencente à corporação de Campo Maior, no distrito de Portalegre, morreu esta sábado, 7 de fevereiro, no decorrer de uma operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância, na sequência do mau tempo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.Fonte da GNR também contactada pela Lusa limitou-se a acrescentar que a vítima mortal tem 46 anos e é também militar da Guarda no Posto Territorial de Campo Maior, não possuindo mais informações de momento.A fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que não especificou as circunstâncias em que ocorreu o óbito, indicou apenas que o alerta foi dado "por volta das 13:30”.A ANEPC emitiu uma nota de pesar nas suas redes sociais, indicando que a operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância em que o bombeiro estava envolvido decorria na Estrada Nacional 373, numa zona de confluência com o rio Caia, em Campo Maior.“Endereçamos as nossas mais sentidas condolências à família, aos amigos, ao corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil empenhados nas operações de proteção e socorro, no âmbito das condições meteorológicas adversas que afetam Portugal continental”, lê-se na nota.“Neste momento de dor e consternação, a ANEPC deixa uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que, com coragem e sentido de missão, colocam a sua vida em risco para proteger a vida e os bens dos seus concidadãos”, acrescentam..Dia de eleições "mais pacífico" em relação ao vento mas ainda com chuva. \nRegistados mais de mil deslocados."Situação que nos mobiliza de forma generalizada". PM focado na resposta e recuperação alargada a todo o país