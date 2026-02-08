O risco de cheia permanece elevado, com as albufeiras no seu nível máximo.
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Situação continua “bastante crítica” e gerou 1272 deslocados

Maioria dos casos de deslocados deve-se a aluimento de terras. Proteção Civil prevê situação severa até terça-feira, enquanto 70 mil estão sem energia e mais localidades ficaram sem água.
Carla Aguiar
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Mau Tempo
depressão Kristin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt