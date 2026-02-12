O presidente da Câmara de Leiria diz ao DN: "É natural que o Governo e os mais diversos ministros, estando em Lisboa, não estejam a viver os problemas no terreno em Leiria."
O presidente da Câmara de Leiria diz ao DN: "É natural que o Governo e os mais diversos ministros, estando em Lisboa, não estejam a viver os problemas no terreno em Leiria."FOTO: Leonardo Negrão
Gonçalo Lopes: “Tentei dizer ao primeiro-ministro e ao Presidente que Leiria vivia uma guerra e que precisávamos de ‘tropas’"

Aos 50 anos, muitos como economista, vereador e até presidente de câmara (2019), tornou-se o rosto da luta por reerguer Leiria. Reconhece que ninguém estava preparado para o impacto da tempestade que diz ter sido como “um ataque de guerra”, mas que tentou explicar a dimensão a quem manda em Lisboa. Não foi compreendido. Em 15 dias as lições já são muitas, como “uma rede elétrica não pode estar entregue exclusivamente a capitais estrangeiros”.
