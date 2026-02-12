Carnaval de Torres Vedras foi inscrito no Património Cultural Imaterial Nacional.
"Faz lembrar os tempos da Covid". População lamenta cancelamento do Carnaval de Torres Vedras após tempestades

Ao DN, hotéis falam em grande rombo financeiro na época mais visitada do ano e Presidente da Câmara explica inviabilidade: "Todos os meios estão concentrados em tornar cidade funcional".
