Ouro abundante; desconfinamento a "conta gotas". Ritmos para todos os gostos

Sábado, 6 de março

100 anos e muitos desafios pela frente

"Sabemos que o futuro não acontece, constroi-se e conquista-se". A frase é de Jerónimo de Sousa, no dia em que o PCP assinalou o seu 100.º aniversário e falou sobre o seu futuro mais imediato. Recusando ser "força de apoio do PS", mas poupando o governo aos principais ataques, o secretário-geral dos comunistas aponta baterias aquilo a que chama de projeto "reacionário" e "revanchista" de PSD e CDS. No entender de Jerónimo, estes namoram hoje os seus "sucedâneos Chega e Iniciativa Liberal" no sentido de montarem "uma maioria artificial" para alcançar o poder, naquilo que seria uma resposta à geringonça que em 2015 permitiu a António Costa formar governo à esquerda com apoio formal de PCP e Bloco. Mas, aos 100 anos, a luta comunista não se poderá apenas limitar a travar a direita. Terá de passar muito pela renovação, processo em que o teste autárquico que está a porta poderá ser decisivo.

PCP assinalou os 100 anos de vida com 100 ações espalhadas pelo país. © André Luís Alves/Global Imagens

Domingo, 7 de março

Ouro (x3) não é obra do acaso

Foram três dias de grande competência nos Europeus de Torun, na Polónia, naquela que foi a melhor prestação nacional de sempre na competição - três medalhas de ouro. Um feito que não foi obra do acaso, mas sim resultado de um trabalho sustentado em outras vertentes do atletismo que não o fundo e meio-fundo que, no passado, deram fama ao país através de atletas como Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro ou Fernando Mamede. Auriol Dongmo, a camaronesa cuja devoção a Fátima a conduziu a Portugal, e Pedro Pichardo, o desertor cubano que atravessou o Atlântico para dar asas ao sonho olímpico, eram favoritos nos respetivos concursos - lançamento do peso e triplo salto - e confirmaram os pergaminhos. Patrícia Mamona também seria sempre candidata à medalha no triplo salto, mas a paragem por ter sido infetada com covid-19 atrasou-a na preparação. No momento da verdade, superou-se: não só conquistou o ouro, como fixou um novo recorde nacional. Boas notícias para Portugal em ano olímpico.

Os três portugueses medalhados com ouro na chegada a Portugal © Miguel A. Lopes/Lusa

Segunda-feira, 8 de março

Bom senso para evitar erros do Natal

A tendência de descida dos novos casos de covid-19 (a incidência estava agora nos 141 casos por 100 mil habitantes), os mais de vinte dias consecutivos com diminuição de internados em UCI ou o facto de Portugal apresentar à data o índice de risco de transmissibilidade (Rt) mais baixo da Europa pareciam música para os ouvidos de António Costa. Mas, no entanto, houve vários alertas que resultaram da reunião no Infarmed. A ministra da saúde avisou para a continuidade três ameaças: afinal, o Rt tem vindo a subir desde 10 de fevereiro; a variante inglesa do vírus (mais transmissível) representa já 65% dos casos em Portugal e a mobilidade da população tem vindo sempre a subir desde final de janeiro. A sede pelo desconfinamento é muita. A necessidade de dar passos nesse sentido também, a bem da economia e da saúde mental dos portugueses. Mas os riscos não desapareceram. Será preciso bom senso de todos para evitar os erros do Natal.

Marta Temido, após reunião no Infarmed, apontou três ameaças que ainda persistem. © José Sena Goulão/Lusa

Terça-feira, 9 de março

Marcelo acelera para 2.º mandato

Depois de ir a pé para a tomada de posse (tal como há cinco anos), Marcelo identificou na AR as suas "cinco missões" para o segundo mandato, deixando claro a todos que terá especial atenção à aplicação dos fundos europeus, que deverão ser usados "com clareza estratégica, boa gestão, transparência e eficácia" para reconstruir o país no pós-pandemia e garantir a "coesão social". Já depois da cerimónia, confrontado com a ausência de Cavaco Silva na sessão de cumprimentos, responderia de forma taxativa: "Só me ocupo do que é fundamental: vencer a pandemia, reconstruir Portugal e afirmar o papel de Portugal no mundo". Também houve tempo para Marcelo ser... Marcelo, indo ao encontro de trabalhadores da Groundforce em protesto no aeroporto do Porto e numa visita não programada (e em passo rápido) ao Bairro do Cerco, onde foi recusando abraços mas, ainda assim, acedeu voltar às selfies. O segundo mandato é, tradicionalmente, mais intenso que o anterior. Marcelo iniciou-o com pedalada.

No dia da tomada de posse, Marcelo fez visita surpresa ao Bairro do Cerco, no Porto. © José Coelho/Lusa



Quarta-feira, 10 de março

Na tempestade, Lula aponta à base

Após uma decisão judicial que não o inocentou, mas que, na prática, anulou as condenações de que Lula da Silva foi alvo, por incompetência legal do tribunal que as julgou, reencaminhando-as para outro juiz, o ex-presidente brasileiro quebrou o silêncio mas sem abrir (ainda) o jogo sobre uma eventual candidatura às eleições de 2022 contra Bolsonaro. Dizendo-se vítima da "maior mentira jurídica contada em 500 anos de história", Lula não deixou de dirigir o seu discurso à base que o elegeu por duas vezes presidente do Brasil, os mais pobres: "Não há dor maior do que levantar de manhã e não ter a certeza de ter um café e um pãozinho com manteiga para tomar, do que não ter um prato de feijão com farinha para dar ao filho, do que saber que está desempregado e não terá salário para sustentar a família". Certo é que o regresso de Lula já causou uma "tempestade política", como notou o jornalista João Almeida Moreira no DN.

Lula da Silva recuperou os seus direitos políticos após decisão judicial. © Fernando Bizerra Jr/EPA



Quinta-feira, 11 de março

Desconfinar, mas a "conta-gotas"

O governo deu a conhecer o plano de desconfinamento a "conta-gotas" (que pode consultar aqui), tal como o classificou António Costa, que foi ao encontro das preocupações dos especialistas de saúde (a única exceção terá sido a antecipação da reabertura as escolas do 1.º ciclo) mas não deu ainda a resposta que o setor económico precisa e esperava. A comunicação também seria marcada pela desdramatização das alegadas divergências com Marcelo em relação ao ritmo do desconfinamento, com Costa a revelar que o facto do Presidente não se dirigir ao país após a renovação do 13.º estado de emergência (o que fez sempre, exceto no período entre o anúncio da sua recandidatura à presidência e a reeleição) foi combinado entre ambos. Marcelo confirmaria isso mesmo no dia seguinte e acrescentou que o plano do governo apresentava um "equilíbrio muito razoável e prudente". Se realmente se abriu uma ferida na relação institucional, a cautela expressa nas fases de desconfinamento (e o aviso que pode haver marcha-atrás) ajudou a cicatrizar.

António Costa anunciou ao país as quatro fases do desconfinamento. © António Cotrim/Lusa



Sexta-feira, 12 de março

Novos apoios. Mas a que velocidade?

Conhecido o plano de desconfinamento, foi a vez de se perceber que novos apoios estavam reservados para a economia e o setor social, num bolo total à volta de sete mil milhões de euros, 1160 dos quais a fundo perdido, a que se juntam novas medidas de incentivo fiscal e o alargamento do lay off simplificado a empresas que até aqui não estavam abrangidas. A eficácia dos apoios vai depender muito da velocidade com que estes cheguem a quem precisa. E não há tempo a perder, pois o caminho para recuperar é apertado. Sejam pequenos ou grandes negócios. Olhe-se, por exemplo, para a situação da TAP, que sexta-feira levou o governo a pedir autorização a Bruxelas para prestar um apoio financeiro intercalar que pode chegar aos 463 milhões de euros.

Siza Vieira apresentou as novas medidas de apoio à economia © Miguel A. Lopes/Lusa