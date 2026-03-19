Imigração. Governo lança “pacote retorno” e assegura que há dinheiro para a execução do programa
Foto: Gerardo Santos
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Imigração. Governo lança “pacote retorno” e assegura que há dinheiro para a execução do programa

É a terceira peça legislativa e a quarta etapa “prática” da mudança na política migratória do país desde que o PSD é Governo.
Amanda Lima
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