"Quem quiser estar ilegal, não pode estar ilegal e terá que voltar ao país de origem", disse António Leitão Amaro.
"Quem quiser estar ilegal, não pode estar ilegal e terá que voltar ao país de origem", disse António Leitão Amaro.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Conselho de Ministros aprova menos recursos, deportações aceleradas e mais tempo de detenção para imigrantes

Próxima etapa é o envio do texto ao Parlamento, onde o Governo vai precisar dos votos do Chega ou do PS. Nas outras leis anteriores sobre o tema, o Chega foi quem possibilitou a aprovação.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Portugal terá uma nova lei para acelerar a deportação de imigrantes em situação ilegal no país. O texto da proposta de lei foi aprovado em Conselho de Ministros esta quinta-feira, 19 de março, após passar por consulta pública. Esta mudança é "muito necessária", definiu o ministro António Leitão Amaro, em conferência de imprensa.

Entre as medidas, está o fim da etapa chamada “notificação de abandono voluntário” de 20 dias para abandonar voluntariamente o país, a redução da possibilidade de recursos judiciais. Está previso também o aumento do prazo de detenção para 360 dias (atualmente de 60 dias), e impedir que o pedido de asilo possa atrasar a deportação.

Há ainda a revisão dos critérios que impedem a deportação. O texto anterior constava que mesmo pais de filhos menores poderiam ser deportados. Nesta versão da lei, António Leitão Amaro não confirmou se foi modificada esta regra e remeteu a resposta para mais tarde.

No caso da limitação de recursos, será retirado da lei que, ao pedir o recurso, o efeito da deportação seja suspenso (com exceção em casos de proteção internacional). O objetivo é "a redução do impacto dilatório dos mecanismos judiciais".

Vai aumentar também o aumento para cinco anos o prazo de interdição de entrada no território nacional. Será também dada prioridade ao retorno voluntário, em parceria com entidades como a Frontex e a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Esta lei é considerada, nas palavras do ministro António Leitão Amaro, como a “última grande peça legislativa” da mudança no cenário migratório do país. Recorde-se que as duas primeiras “grandes peças” — a lei da imigração e a da nacionalidade — tiveram normas chumbadas pelo Tribunal Constitucional (TC).

Após a aprovação em Conselho de Ministros, o texto será enviado ao Parlamento. Nas duas alterações anteriores, o Governo garantiu a aprovação com os votos do Chega.

Questionado sobre este tema, o ministro disse que "contará com o Parlamento" para a aprovação. Ao mesmo tempo, mencionou que "têm havido uma tradição de alguns partidos mais à esquerda se colocarem fora da mudança da política migratória".

*Em atualização

amanda.lima@dn.pt

"Quem quiser estar ilegal, não pode estar ilegal e terá que voltar ao país de origem", disse António Leitão Amaro.
Novas regras para facilitar deportação de imigrantes votadas hoje em Conselho de Ministros
"Quem quiser estar ilegal, não pode estar ilegal e terá que voltar ao país de origem", disse António Leitão Amaro.
“Abandono voluntário” passa a “dever de abandono”. Lei do retorno portuguesa aproxima-se da UE
"Quem quiser estar ilegal, não pode estar ilegal e terá que voltar ao país de origem", disse António Leitão Amaro.
Novo regime de retorno de imigrantes será levado ao Parlamento até dezembro, mas ministro rejeita remigração
PSP
Imigração
Imigrantes
Conselho de Ministros
António Leitão Amaro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt