Drone despenha-se na Lituânia após desencadear alerta aéreo que acionou caças da NATO. Ucrânia pede desculpa

A radiotelevisão pública lituana, LRT, informou que o drone terá entrado no espaço aéreo da Lituânia provavelmente a partir da Polónia, a sul.

Após receber informações sobre o som de uma explosão em Pasvalys, a Polícia Militar lituana realizou uma inspeção do território e encontrou fragmentos dos destroços na localidade de Juodžionys, no distrito de Pasvalys.

O ministro da Defesa, Robertas Kaunas, afirmou que o objeto foi detetado pelos radares lituanos por volta das 03h00 GMT (04h00 em Lisboa) e que foi ativada a missão de defesa aérea da NATO, que fez descolar caças da base de Šiauliai para o identificar.

"Infelizmente, devido às condições meteorológicas, não foi possível estabelecer contacto visual", explicou.

O primeiro-ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, afirmou que deveria ser avaliada a possibilidade de um ato de sabotagem, segundo a LRT -- indo ao encontro da possibilidade levantada também pelos ucranianos.

O chefe do Governo lituano convocou uma reunião da Comissão de Segurança Nacional para segunda-feira (19 de outubro), com o objetivo de investigar de onde provinha o drone e em que ponto começou a ser detetado pelos radares.

As mensagens de alerta enviadas para os telemóveis em zonas de ambos os países instavam os residentes a refugiarem-se e a procurarem um local onde houvesse, pelo menos, duas paredes entre eles e o exterior.

Os alertas foram desativados em ambos os países pouco depois das 05h00 GMT (06h00 em Lisboa).

O alerta relativo ao drone e a sua subsequente queda constituíram o primeiro incidente grave desde que os caças da NATO abateram um drone russo perdido sobre a Lituânia, a 15 de setembro.

A 14 de agosto, um caça da NATO abateu também um drone ucraniano perdido sobre a Letónia.

Lituânia acusa Moscovo de tentativa de sabotagem contra equipamentos da Starlink

O primeiro-ministro da Lituânia responsabilizou este domingo (18 de outubro) a Rússia de uma tentativa de fogo posto contra uma empresa lituana que alberga equipamento de comunicação por satélite da Starlink.

O incidente ocorreu na madrugada de domingo cerca das 02h00 locais (23h00 de sábado em Lisboa), tendo sido encontrados líquidos inflamáveis nas instalações da empresa, que acolhe antenas de satélite e uma unidade de controlo, explicou Mindaugas Sinkevicius, em declarações à televisão pública LRT.

Segundo o chefe do governo, a empresa dispõe de "nove antenas de satélite para garantir a ligação Starlink, o que naturalmente apoia e ajuda a Ucrânia".

A localização da empresa não foi divulgada publicamente.

"Tratou-se claramente de uma tentativa de ato de sabotagem ou de diversão, uma vez que observamos ações semelhantes a repetirem-se por toda a Europa. É evidente que (...) isto faz parte da guerra híbrida movida pela Rússia, que envolve atos de sabotagem", afirmou Mindaugas Sinkevicius.

"Saberemos mais sobre quem deu a ordem, como aconteceu e quem a transmitiu. É provável que o autor moral já tenha sido identificado à partida: trata-se da parte russa", acrescentou.

Em setembro, uma estação de satélite da Starlink localizada no centro da Polónia foi incendiada, tendo Varsóvia afirmado tratar-se de um "ato de sabotagem" deliberado.

Na Bulgária, está a decorrer um inquérito, segundo o primeiro-ministro, Rumen Radev, de um deputado da oposição ter denunciado antenas de telecomunicações ligadas à rede de satélites Starlink incendiadas.

O exército ucraniano depende das comunicações Starlink no combate à invasão russa.

Washington terá reduzido, no início do mês, a largura de banda da versão militar da rede Starlink na Ucrânia, gerando críticas na Europa e em Kiev.