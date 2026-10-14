Ucrânia denuncia restrições ao serviço Starlink que prejudicam operações militares

Um conselheiro do presidente ucraniano revelou que a Space X introduziu restrições ao uso do sistema Starlink na noite de terça para quarta-feira (13 para 14 de outubro), prejudicando missões militares ucranianas no momento em que a Rússia lançava ataques direcionados à infraestrutura energética do país.

"Esta noite, a SpaceX introduziu um limite de velocidade para os terminais Starlink em movimento", disse o consultor em tecnologia Sergiy Beskrestnov no Telegram, falando num limite de 100 milhas por hora (160 km por hora).

"As nossas forças de defesa não foram avisadas sobre esta restrição, o que levou à interrupção de várias missões", acrescentou, alegando que "obviamente, esta ação não pode ser uma coincidência e está ligada à atual situação política".

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo na área energética, mas Moscovo não está a cumprir, tendo atingido várias infraestruturas durante esta noite. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, 600 mil pessoas estão sem eletricidade.