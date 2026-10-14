Equipas de resgate ucranianas trabalham no local de um ataque com mísseis russos contra um edifício residencial em Kiev.
Equipas de resgate ucranianas trabalham no local de um ataque com mísseis russos contra um edifício residencial em Kiev.FOTO:EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Zelensky acusa Rússia de "desrespeito" aos EUA e a Trump após ataque deixar 600 mil sem eletricidade

Presidente ucraniano diz que foram usados 39 mísseis balísticos e mais de 120 drones no ataque durante a noite, apesar do alegado cessar-fogo contra infraestruturas energéticas anunciado por Trump.
Susana Salvador
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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de "desrespeito" contra os EUA e contra Donald Trump, depois de um ataque com 39 mísseis balísticos e mais de 120 drones ter deixado 600 mil pessoas sem eletricidade.

"Um ataque russo com mísseis balísticos dirigido especificamente à infraestrutura energética -- precisamente a infraestrutura abrangida pelo cessar-fogo anunciado pelo presidente norte-americano", escreveu Zelensky no X.

"O ataque foi totalmente deliberado e demonstrativo pela sua dimensão. A Rússia nunca antes tinha demonstrado um desrespeito tão ostensivo pelos EUA. A Rússia não considera fortes as declarações do presidente norte-americano", acrescentou.

Segundo Zelensky, o ataque causou danos em 26 infraestruturas do sistema elétrico ucraniano e em quatro instalações do setor do petróleo e gás.

"Pedimos à América e a TODOS no mundo que não fechem os olhos à realidade que respondam -- e que respondam com firmeza. A Rússia desperdiçou a oportunidade de desescalada e escolheu claramente continuar a sua insana guerra de aniquilação", referiu o presidente ucraniano, pedindo a Trump "que imponha sanções FORTES à Rússia".

"O presidente americano dispõe de todas as ferramentas eficazes e necessárias para aproximar a paz através da força, da justiça e da pressão sobre o agressor", acrescentou Zelensky, que pediu mais mísseis intercetores Patriot.

"A paz só pode ser alcançada através da força, e pedimos à América que se lembre deste princípio de Reagan", concluiu, numa referência ao presidente norte-americano Ronald Reagan (1981-1989).

Além do ataque às instalações energéticas, foram atingidos vários edifícios residenciais em Kiev, segundo o Kyiv Independent, que fala em pelo menos três mortos e 25 feridos.

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