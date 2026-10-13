Ataque russo de segunda-feira contra Kiev atingiu zonas residenciais. SERGEY DOLZHENKO / EPA

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Zelensky diz que aliados não avisaram Kiev dos ataques russos com mísseis balísticos

Trump garantiu que os EUA continuam a partilhar informações de inteligência com a Ucrânia e evitou dar pormenores sobre o acordo com a Rússia.