Ataque russo de segunda-feira contra Kiev atingiu zonas residenciais.
Ataque russo de segunda-feira contra Kiev atingiu zonas residenciais. SERGEY DOLZHENKO / EPA
Internacional

Zelensky diz que aliados não avisaram Kiev dos ataques russos com mísseis balísticos

Trump garantiu que os EUA continuam a partilhar informações de inteligência com a Ucrânia e evitou dar pormenores sobre o acordo com a Rússia.
Ana Meireles
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