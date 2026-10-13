Zelensky diz que aliados não avisaram Kiev dos ataques russos com mísseis balísticos

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou esta terça-feira que “infelizmente, não recebemos qualquer aviso prévio dos nossos parceiros sobre este ataque”, referindo-se a um ataque com mísseis balísticos russos a Kiev, no qual cinco projéteis atingiram infraestruturas civis na capital do país, classificando a ofensiva desta segunda-feira como “particularmente vil”. E sublinhou que receber informações de inteligência dos aliados “ajuda a salvar vidas, e esta é uma das questões mais críticas”. “É exatamente isso que ajuda a evitar que as pessoas sejam mortas: quando há um alerta antecipado sobre mísseis balísticos”, escreveu o líder ucraniano nas redes sociais, classificando a situação como lamentável, mas não apontando diretamente para um culpado pela falta de alerta.Durante o fim de semana foi noticiado que as autoridades dos Estados Unidos fizeram ameaças explícitas às suas congéneres ucranianas de que a administração Trump estava prestes a interromper a partilha de informações de inteligência com Kiev, numa tentativa de fazer parar os ataques às refinarias russas. “Ligaram a todos os principais oficiais militares a fazer ameaças”, disse uma autoridade ucraniana ao Kyiv Independent. “Estão a dizer a todos que vão interromper tanto a partilha de inteligência como o PURL”, acrescentou a mesma fonte, referindo ao programa da NATO de compra de armamento norte-americano por parte dos aliados para entregar à Ucrânia.No entanto, esta terça-feira também, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, afirmou que a cooperação com os EUA continuava e afirmou que a falta de aviso sobre o ataque a Kiev se devia a um “tipo especial” de armamento russo. “Sim, continuamos com essa cooperação”, disse Sybiha à margem do Fórum de Segurança de Varsóvia. “Também é verdade que, no ataque de ontem [segunda-feira], ou melhor, no ataque noturno, o alerta vermelho foi emitido com atraso, mas isso deve-se ao tipo específico de armamento usado pelo lado russo.”Também Donald Trump garantiu esta terça-feira que os Estados Unidos continuam a partilhar informações de inteligência com a Ucrânia. “Estamos a ajudá-los e a partilhar informações de inteligência”, disse o presidente norte-americano, referindo ainda que “queremos que a guerra termine, por isso estamos a trabalhar com eles e com a Rússia para pôr fim ao conflito”. O líder dos EUA afirmou ainda que tanto Vladimir Putin como Volodymyr Zelensky querem o fim da guerra, mas que “há muito ódio entre os dois” e “não sabem como lá chegar”.Donald Trump foi também questionado sobre um acordo que envolve o gasóleo russo e que gerou críticas internas de democratas e republicanos, mas também dos aliados europeus da Ucrânia. “É um acordo de gasóleo, não é para nós. Isto está a ser destinado ao mercado mundial. Não está a ser destinado a nós”, disse o norte-americano evitando responder se a Rússia poderá usar a receita do acordo para comprar mais bombas.Na sexta-feira, o presidente dos EUA anunciou um acordo com Vladimir Putin para importar gasóleo da Rússia, suspendendo as sanções norte-americanas. Paralelamente, Trump exigiu que Kiev parasse de atacar as refinarias de petróleo russas, culpando a Ucrânia pela subida dos preços dos combustíveis nos EUA, anunciando já no domingo que Moscovo e Kiev tinham concordado com um “cessar-fogo energético”, o que foi descrito então por Zelensky como uma “novidade”.Já esta terça-feira, o presidente ucraniano afirmou que Kiev suspendeu os ataques às refinarias russas durante dois dias após o anúncio de cessar-fogo feito por Trump, mas que “a Rússia não deu ouvidos ao presidente dos EUA”. “Durante este período, os russos atacaram tanto as nossas instalações energéticas como as nossas infraestruturas críticas, enviando sinais absolutamente claros de que não têm qualquer intenção de se abster de ataques contra a Ucrânia. Dezanove regiões do nosso país foram alvo de ataques só nestes dois dias”, referiu Zelensky nas redes sociais, sublinhando que a posição de Kiev mantém-se “inalterada”“A Ucrânia está pronta para medidas recíprocas que visem a desescalada, sendo necessária uma pressão efetiva sobre a Rússia para que esta desescalada ocorra. As guerras terminam quando o agressor percebe que não pode prolongar o conflito. A pressão global sobre a Rússia contribui exatamente para isso: aproximar a paz”, prosseguiu o líder ucraniano, fazendo ainda uma crítica (embora não diretamente) às recentes decisões de Donald Trump. “O apoio direto ou indireto à Rússia, a redução da assistência à Ucrânia e as dificuldades impostas à proteção de vidas contra mísseis balísticos não ajudarão certamente a alcançar a paz. Todos precisam de paz. É necessária uma América forte, uma Europa forte e parceiros fortes”.O apoio europeu à Ucrânia foi discutido esta terça-feira no Fórum de Segurança de Varsóvia, com o líder da diplomacia alemã, Johann Wadephul, a dizer que a Europa está “mais unida do que no início da guerra” e “dispõe de mais capacidades”, mas admitindo que “o inverno será desafiante, mas sabemos o que fazer”. “Estamos perante um período de grande desafio. Putin não está a ganhar esta guerra, mas o facto de não estar a ganhar ainda não é suficiente para nós”, disse, por seu turno, Ed Miliband, ministro dos Negócios Estrangeiros britânico. “Por isso, o que fizermos nos próximos meses, seja em relação às sanções e ao aumento contínuo da pressão sobre a Rússia, seja quanto ao apoio fiscal ou defensivo à Ucrânia, é algo de extrema importância”.Nesse sentido, Miliband disse ainda que a Europa precisa de “redobrar os esforços em relação às sanções”, mas também tem “decisões importantes a tomar, incluindo sobre os ativos soberanos russos. Acredito que precisamos de retomar esta questão”..Ucrânia: Kallas saúda cessar-fogo mas duvida que Rússia o respeite\n.Trump fala num "cessar-fogo energético" aceite por Rússia e Ucrânia. Zelensky diz que é "novidade" para ele