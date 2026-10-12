Zelensky discursou num fórum de segurança em Varsóvia
Zelensky discursou num fórum de segurança em VarsóviaSTRINGER / EPA
Internacional

Zelensky ameaça responder se Rússia não aceitar trégua energética

Presidente da Ucrânia reafirma que pararão ataques a refinarias se a Rússia parar com ataques ao sistema energético ucraniano
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Ucrânia vai responder se a Rússia não aceitar uma trégua energética este inverno, ameaçou esta segunda-feira (12) o Presidente ucraniano, após o anúncio inesperado feito pelos Estados Unidos de um "cessar-fogo" envolvendo infraestruturas energéticas entre Kiev e Moscovo.

"Este inverno, se a Rússia não aceitar um cessar-fogo energético, nós responderemos", afirmou Volodymyr Zelensky durante um discurso por videoconferência num fórum de segurança em Varsóvia.

"Se a Rússia quer que paremos com os nossos ataques de longo alcance contra as suas refinarias e exportações de petróleo, então deve cessar os ataques contra o nosso sistema energético e as nossas infraestruturas críticas. E parar de matar o nosso povo", acrescentou o chefe de Estado ucraniano.

Zelensky sublinhou ainda que, durante a noite de domingo para hoje, a Ucrânia não atingiu nenhuma instalação energética na Rússia, ao contrário de Moscovo, que atacou uma instalação de gás e "um posto de abastecimento de combustível comum".

"Houve violações russas do cessar-fogo energético anunciado pelo Presidente Trump", indicou o Presidente ucraniano, referindo que esta manhã, "drones a jato russos" continuavam "a sobrevoar o céu de Kiev e de outras cidades ucranianas".

Desde o verão, a Rússia intensificou significativamente os seus ataques contra a Ucrânia, visando especialmente a capital com o lançamento de de drones a jato, que são mais difíceis de intercetar do que os drones convencionais.

O Presidente ucraniano pediu ainda aos Estados Unidos que mantenham a "pressão" sobre a Rússia, em vez de fazerem concessões.

"Precisamos da pressão norte-americana sobre a Rússia — não de um alívio das sanções, nem de concessões, mas de uma pressão real —, para que possamos obter pelo menos aquilo de que o Presidente norte-americano falou na sua mensagem (…)", insistiu, referindo-se ao "cessar-fogo energético" anunciado por Donald Trump.

Donald Trump tinha anunciado, na sexta-feira, que negociou o fornecimento de quantidades massivas de gasóleo russo aos mercados norte-americano e global, suspendendo, para isso, sanções sobre Moscovo.

Face à escalada dos preços dos combustíveis nos Estados Unidos desde o início da guerra contra o Irão — desencadeada em fevereiro por Donald Trump e Israel —, este acordo é visto como uma forma de aliviar parcialmente a situação dos consumidores norte-americanos, precisamente antes de eleições legislativas cruciais e difíceis para o multimilionário norte-americano.

Para surpresa geral, Donald Trump anunciou, no domingo, um "cessar-fogo energético" entre a Rússia e a Ucrânia.

"Um cessar-fogo energético e outras medidas para reduzir a escalada e garantir a segurança são realmente necessários aqui, na realidade, e não apenas na Truth Social", a rede social de Donald Trump, declarou hoje Volodymyr Zelensky.

Zelensky discursou num fórum de segurança em Varsóvia
Ucrânia: Kallas saúda cessar-fogo mas duvida que Rússia o respeite
Zelensky discursou num fórum de segurança em Varsóvia
Kiev atacou mais uma refinaria, Kremlin elogia proposta de trégua energética de Trump
Zelensky discursou num fórum de segurança em Varsóvia
Após comentários de Trump, Zelensky reafirma que cessar-fogo a centrais energéticas tem de ser mútuo
Guerra na Ucrânia
Rússia
Cessar-fogo Ucrânia
Zelensky
Diário de Notícias
www.dn.pt