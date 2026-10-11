Após comentários de Trump, Zelensky reafirma que cessar-fogo a centrais energéticas tem de ser mútuo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a reafirmar que um eventual cessar-fogo envolvendo ataques a refinarias e à rede energética tem de ser mútuo, prometendo parar de atacar instalações de refinação de petróleo da Rússia se as forças de Moscovo pararem de atacar centrais russas.

No Telegram, o líder da Ucrânia falou sobre as vítimas mortais nos últimos ataques russos, que incluíram 23 pessoas na cidade de Zaporíjia. No fim da mensagem, Zelensky sublinhou que "verdadeira causa da guerra na Europa é a Rússia, e apenas ela".

"É possível parar já hoje os ataques ao setor energético, mas Putin não quer fazê-lo", acusou Zelensky, contrariando Trump.

"A Ucrânia estará disposta a cessar os ataques às refinarias russas, se a Rússia deixar de atacar a nossa infraestrutura energética. Quaisquer medidas de desescalada devem ser recíprocas e acompanhadas de garantias concretas", sublinhou ainda.

No sábado, Zelensky tinha-se tornado mais uma vez alvo da ira de Donald Trump, tendo o Presidente dos EUA dito que a Ucrânia precisava de arranjar "um novo líder" e anunciado que as sanções impostas pelos EUA à Rússia iriam ser aliviadas, mesmo com a invasão da Ucrânia ainda a decorrer.

"É uma guerra que nunca deveria ter começado. E acho que é altura de a Ucrânia arranjar um novo presidente", disse então Trump.