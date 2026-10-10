"É altura de a Ucrânia arranjar um novo presidente". Trump diz que Zelensky não fez o suficiente para ter paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que chegou o momento de a Ucrânia substituir o seu atual chefe de Estado, Volodymyr Zelensky, argumentando que este não tem feito o suficiente para colocar um ponto final na guerra com a Rússia.

"Sugiro que arranjem um novo líder, que consiga fazer um acordo", afirmou este sábado (10 de outubro) Donald Trump na Casa Branca, vincando que, "por alguma razão, [Zelensky] nunca o faz".

O líder norte-americano sublinhou o impacto devastador do conflito, recordando que a Ucrânia já "perdeu 30% do seu país e há mais de um milhão de pessoas deslocadas nos dois lados, mais de dois milhões de mortos".

Para o líder norte-americano, a eclosão do conflito deveu-se a "incompetência". Trump reiterou que, se estivesse na presidência em 2022, "aquela guerra nunca teria começado". Perante este cenário, concluiu: "É uma guerra que nunca deveria ter começado. E acho que é altura de a Ucrânia arranjar um novo presidente".

As duras críticas de Trump a Zelensky surgem num contexto de forte tensão e escalada militar no terreno. No dia seguinte ao anúncio norte-americano de um acordo para a compra de gasóleo russo, ataques de Moscovo mataram pelo menos 20 pessoas — incluindo três crianças — em Zaporijia, enquanto Kiev foi atingida por mísseis que causaram quatro feridos.

Zelensky reagiu afirmando que a Rússia "expressou a sua gratidão" a Washington pelo levantamento das sanções com novos bombardeamentos. Em retaliação, a Ucrânia intensificou as suas operações, atacando um terminal petrolífero na região russa de Rostov.