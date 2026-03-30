Zelensky propõe trégua energética a Moscovo para responder à crise petrolífera

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cujo país intensificou nas últimas semanas os ataques contra instalações petrolíferas russas, propôs esta segunda-feira (30 de março) uma trégua energética a Moscovo para responder à crise desencadeada pela guerra no Médio Oriente.A Ucrânia recebeu recentemente “sinais de alguns dos [seus] parceiros” a pedir para “reduzir os ataques contra o setor petrolífero” russo, indicou Zelensky numa mensagem de voz enviada para o grupo de WhatsApp que partilha com os jornalistas que acompanham a atualidade da Ucrânia.A guerra no Médio Oriente começou a 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel realizaram ataques coordenados contra o território iraniano.Em resposta, o Irão tem lançado mísseis e drones contra Israel e alvos estratégicos nos países vizinhos, além de manter o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do fornecimento mundial de petróleo.“Sublinho mais uma vez que, se a Rússia estiver pronta para não atacar o setor energético ucraniano, nós não atacaremos o seu setor energético em resposta”, acrescentou Zelensky, que insistiu que está disposto a declarar qualquer tipo de cessar-fogo que também seja aceite pela Rússia.“Recordem que estamos prontos para qualquer tipo de cessar-fogo que seja positivo. Cessar-fogo total. Cessar-fogo energético. De segurança alimentar, energética. Por mar e ar…”, declarou o presidente ucraniano.Zelensky disse que transmitiu esta posição aos líderes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Qatar, com os quais se reuniu no final da semana durante a sua digressão pelo Golfo e alguns dos quais têm mediado entre ucranianos e russos.O chefe de Estado ucraniano voltou a pedir que as negociações de paz tripartidas com norte-americanos e russos sejam retomadas o mais rapidamente possível e explicou, uma vez mais, que o próximo encontro neste formato – que deveria ter decorrido no início deste mês – continua a ser adiado devido à recusa dos russos em que se realize nos Estados Unidos.O presidente ucraniano indicou que a equipa negociadora dos Estados Unidos deixou claro que não viajará enquanto o seu país estiver em guerra com o Irão.Segundo Zelenski, os russos rejeitam deslocar-se aos Estados Unidos e propuseram a Suíça e a Turquia como possíveis locais para uma nova ronda de negociações. O chefe de Estado ucraniano reafirmou que a Ucrânia está aberta a qualquer opção para que a reunião tenha lugar.Por outro lado, Kiev pediu desculpas à Finlândia depois de dois drones ucranianos terem caído no domingo no sul daquele país, informou hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Gueorguiï Tykhy.“Já apresentámos as nossas desculpas à parte finlandesa por este incidente. Nenhum drone ucraniano foi direcionado para a Finlândia. A causa mais provável é um desvio provocado pelos sistemas de guerra eletrónica russos”, afirmou o porta-voz..EUA dão garantias de segurança se a Ucrânia renunciar ao Donbass .Kiev volta a atacar porto russo enquanto Zelensky garante acordos de defesa no Golfo