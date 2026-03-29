Zelensky foi recebido em Doha pelo emir do Qatar.
Zelensky foi recebido em Doha pelo emir do Qatar. PRESIDÊNCIA DA UCRÂNIA
Internacional

Kiev volta a atacar porto russo enquanto Zelensky garante acordos de defesa no Golfo

Ucrânia já atingiu este mês várias estruturas de exportação de petróleo e combustível em território russo.
Ana Meireles
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