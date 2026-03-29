Kiev volta a atacar porto russo enquanto Zelensky garante acordos de defesa no Golfo

O porto russo de Ust-Luga, um dos seus maiores pontos de exportação de petróleo, voltou a ser alvo de um ataque de drones ucraniano, causando um incêndio, segundo informaram as autoridades locais. Esta infraestrutura localizada no Golfo da Finlândia - que tem uma atividade importante para as exportações russas além do petróleo, como fertilizantes e carvão - já tinha sido atingida na noite de terça-feira. De acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), Kiev atacou o terminal de petróleo e gás de Ust-Luga pela segunda vez numa semana, com os drones de longo alcance a causarem “danos graves”, além de um incêndio, sublinhando que “este é o principal porto marítimo da Federação Russa nos Estados Bálticos”.Este mês, a Ucrânia realizou vários ataques com drones contra as infraestruturas de exportação de petróleo e combustível da Rússia, tendo atingido, além de Ust-Luga, o porto de Primorsk, também na região do Mar Báltico, e o porto de Novorossiysk, no Mar Negro.De acordo com a Reuters, citando cálculos baseados em dados de mercado, pelo menos 40% da capacidade de transporte de petróleo da Rússia foi interrompida após os repetidos ataques de drones ucranianos, numa altura em que está em vigor uma licença temporária dos Estados Unidos que permite a compra de petróleo russo atualmente retido no mar, de forma a tentar estabilizar os preços da energia por causa da guerra contra o Irão.A Ucrânia, que ofereceu a sua experiência em defesa aérea e tecnologia de drones a vários países da região do Golfo Pérsico no âmbito desta guerra em troca de apoio no seu conflito contra a Rússia, assinou este fim de semana acordos de dez anos em defesa com os Emirados Árabes Unidos e o Qatar. Dias antes tinha estabelecido o mesmo tipo de parceria com a Arábia Saudita, no âmbito de uma visita que o presidente Volodymyr Zelensky está a fazer à região. “A prioridade número um são as armas, a sua produção, a troca de experiências e a troca de recursos escassos que um país pode ter e outro não”, disse Zelensky, citado pelo Kyiv Independent. “Durante estes dez anos, dedicar-nos-emos à coprodução. Construiremos fábricas tanto na Ucrânia como nestes países.”Nestas visitas - este domingo, 29 de março, seria a vez da Jordânia -, o presidente ucraniano tem ainda discutido a cooperação energética a longo prazo com Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar..Ucrânia envia 201 especialistas em drones para o Médio Oriente e há mais para serem mobilizados, diz Zelensky