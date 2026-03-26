Volodymyr Zelensky disse à Reuters que a região leste do país faz parte da segurança ucraniana.
Volodymyr Zelensky disse à Reuters que a região leste do país faz parte da segurança ucraniana.PRESIDÊNCIA DA UCRÂNIA
Internacional

EUA dão garantias de segurança se a Ucrânia renunciar ao Donbass

Pentágono está a estudar a possibilidade de desviar armas de Kiev para o Médio Oriente, por causa do conflito com o Irão.
Ana Meireles
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