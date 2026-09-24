CIA alerta para eventual ataque russo com drones contra Espanha, França ou Itália
A CIA terá alertado para a eventualdade de um ataque russo com drones contra vários países mediterrânicos, nomeadamente Espanha, França e Itália, avança esta quinta-feira, 24 de setembro, o jornal espanhol El Mundo.
Segundo fonte próxima do Ministério da Defesa da Lituânia, que falou com o jornal sob anonimato, os serviços de informação dos Estados Unidos emitiram este alerta na sequência da visita do diretor da CIA, John Ratcliffe, a Moscovo no final de agosto. "Vão utilizar drones lançados a partir do mar, escondidos num contentor de um navio; não é nada difícil", disse, segundo cita o El Mundo.
O jornal avança que os drones a utilizar contra Espanha, França e Itália seriam os Gerbera, que medem cerca de dois metros, pesam até 18 quilos e atingem cerca de 160 quilómetros por hora tendo um alcance de 600 quilómeros.
Este eventual ataque contra países mediterrânicos seria justificado com o facto de serem considerados alvos legítimos devido às sanções contra a Rússia e o apoio financeiro e bélico à Ucrânia. O ataque seguir-se-ia a ações isoladas que têm acontecido ao longo do conflito e que têm tido como alvos países europeus, como foi o caso, recentemente, do incidente com drones no aeroporto de Leipzig, na Alemanha.
Na semana passada, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, alertou que os planos da Rússia para a guerra contra a Ucrânia incluem “ataques híbridos" com drones e mísseis contra os aliados de Kiev.