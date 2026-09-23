Rússia ataca Kiev com drones após encontro Trump-Zelensky

Duas pessoas foram mortas em ataques russos com drones à capital ucraniana de Kiev, poucas horas após o novo encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky em Nova Iorque, por conta da reunião da Assembleia-Geral das Nações Unidas, noticiou a agência Reuters.

Para além das vítimas mortais, 15 pessoas ficaram feridas no ataque, de acordo com as autoridades de Kiev. Segundo a Reuters, terá sido dos mais fortes desde que as forças de Moscovo começaram a atacar a cidade.

No Telegram, o autarca Vitali Klitschko especificou que 17 dos feridos estavam a ser hospitalizados. Os drones atacaram principalmente os distritos de Holosiivskyi, Darnitskyi e Solomianskyi. Neste último, um mercado perto da Estação Central da cidade foi incendiado durante o ataque.

Na rede social X, a embaixadora da União Europeia Katarina Mathernova mostrou a vista da delegação. “Há edifícios a arder aqui ao pé”, sublinhou.

"Esta manhã, a Rússia atacou dois postos de abastecimento e armazéns em Kiev. Também atacou a infraestrutura ferroviária da capital", acrescentou, mostrando imagens de comboios a arder.