Rússia diz que lançou ataque massivo contra Kiev, Zaporijia e Odessa

Foi ainda atingida uma instalação energética em Brovary, responsável por garantir o funcionamento ininterrupto de instalações militares na região de Kiev, segundo o comando militar russo.

Na região ucraniana de Zaporijia, anexada e parcialmente ocupada pela Rússia, os militares russos atacaram a siderurgia Zaporizhstal, uma instalação fundamental na indústria metalúrgica ucraniana, dedicada à fundição de ferro e à produção de aço laminado utilizado pelas empresas de defesa da Ucrânia e da Europa.

Foi atacada a fábrica de montagem eletrónica de Zaporijia, que "produz sistemas de reconhecimento eletrónico e de guerra eletrónica para as Forças Armadas da Ucrânia, bem como componentes para mísseis antiaéreos teleguiados".

Na região de Odessa, no sul, os militares russos afirmam que um navio de carga que transportava material de guerra foi atacado no porto de Chornomorsk, assim como a subestação elétrica de Artsiz — que abastece o porto de Izmail — e duas pontes sobre o rio Dniester, perto de Mayaki, utilizadas para o transporte de material de guerra proveniente da Roménia.

"Além disso, um navio de carga a granel foi atingido em alto-mar [a 11 quilómetros a leste de Odessa], transportando mantimentos para as Forças Armadas da Ucrânia", concluiu o Ministério da Defesa.

A Ucrânia acusou esta quinta-feira a Rússia de atacar com um drone um navio civil de bandeira tanzaniana que se dirigia para um porto ucraniano no mar Negro, matando o capitão e ferindo três tripulantes.

"Um navio de bandeira tanzaniana foi atacado por um drone russo quando navegava em direção a um dos portos ucranianos. Como resultado deste ataque, o capitão do navio morreu e outros três tripulantes ficaram feridos", informou a autoridade portuária ucraniana na rede social Telegram.

Segundo as autoridades ucranianas, pelo menos 25 pessoas ficaram feridas em ataques aéreos de longa distância lançados nas últimas horas pelas forças russas contra zonas residenciais das cidades ucranianas de Kiev e Odessa.

O presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, informou sobre os danos nas infraestruturas em quatro distritos. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas nestes ataques.

Entretanto, os serviços de emergência ucranianos reportaram danos num edifício residencial de 19 andares em Odessa, onde sete pessoas ficaram feridas.