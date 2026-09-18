Comissão Europeia desembolsa mais 3,3 mil milhões de euros à Ucrânia para mísseis e drones

A Comissão Europeia anunciou o quarto pagamento à Ucrânia, de 3,3 mil milhões de euros para compra de drones e mísseis, ao abrigo do empréstimo de apoio ao país, de 90 mil milhões de euros. O anúncio da transferência foi feito na quinta-feira, 17 de setembro, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após conversa com o presidente Volodymyr Zelensky.

"A Rússia está a atacar Kiev sem tréguas, tentando tornar impossível a vida quotidiana dos seus habitantes. Amanhã (sexta-feira), entregaremos mais 3,3 mil milhões de euros à Ucrânia para a aquisição de mísseis e drones", afirmou Von der Leyen em comunicado, reiterando que Bruxelas está "ao lado de todos os ucranianos".

"Na semana passada, aprovámos o financiamento da UE para os sistemas Patriot através do nosso Empréstimo de Apoio à Ucrânia", adiantou a presidente da comissão, ressalvando que "é claro que é preciso mais".

"Estamos dispostos a utilizar os restantes recursos do programa SAFE para lançar um novo programa de projetos conjuntos de Defesa entre a UE e a Ucrânia (...) Poderemos combinar a experiência no campo de batalha e a inovação da Ucrânia com a tecnologia e a força industrial da Europa", referiu.

Com este desembolso de 3,3 mil milhões de euros (ME), o executivo comunitário já enviou quase 15 mil milhões de euros à Ucrânia este ano.

O Empréstimo de Apoio à Ucrânia divide-se num total de 30 mil ME para assistência orçamental e 60 mil ME para a defesa, no período 2026-2027.

O Empréstimo de Apoio à Ucrânia é um empréstimo de recurso limitado destinado a ajudar a satisfazer as necessidades de financiamento da Ucrânia para 2026 e 2027 e é executado no âmbito da cooperação reforçada com Kiev.

Esta sexta-feira, em comunicado, o executivo comunitário destaca ainda que “a vantagem militar da Ucrânia depende da rápida disponibilidade de produtos críticos nas quantidades necessárias e em prazos muito curtos”, alertando que “continua a ser crucial acelerar as entregas na UE através da redução de existências, da redefinição das prioridades das encomendas e do aumento da produção”.

Von der Leyen salientou que o apoio do bloco "vai muito além da defesa", referindo-se ao processo de adesão da Ucrânia.

"A minha mensagem aos amigos da Ucrânia em todo o mundo será simples: a Europa está a dar um passo em frente. Agora, os outros também devem intensificar o seu apoio", concluiu.

Zelensky descreveu a conversa como "muito produtiva", e informou que voltará a reunir-se com Von der Leyen na próxima semana em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU.

"Analisámos as medidas necessárias para garantir a nossa resiliência em matéria de Defesa, concentrando-nos detalhadamente na questão do financiamento da Defesa da Ucrânia. (...) A iniciativa de utilizar os restantes recursos do programa SAFE para apoiar novos projetos de Defesa que envolvam a Ucrânia e a União Europeia é muito oportuna e verdadeiramente necessária", afirmou Zelensky nas redes sociais.