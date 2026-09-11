Bruxelas aprova 6,1 mil milhões de euros para apoiar a defesa aérea e antimíssil da Ucrânia

A Comissão Europeia aprovou esta sexta-feira, 11 de setembro, um montante adicional de 6,1 mil milhões de euros para a Ucrânia adquirir diversos equipamentos nas áreas da defesa aérea e antimíssil, munições, drones e guerra eletrónica, considerando que este financiamento apoiará a capacidade de Kiev de resistir à contínua intensificação dos ataques russos com mísseis balísticos e drones. Esta parcela faz parte do empréstimo de 90 mil milhões de euros aprovado pelos 27 para apoiar a Ucrânia em 2026 e 2027.

“Hoje [sexta-feira], aprovamos 6,1 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia a adquirir diversos produtos de defesa nas áreas da defesa aérea e antimíssil, munições, drones e guerra eletrónica. Com esta aprovação, a Ucrânia pode agora também adquirir o equipamento Patriot de que necessita para proteger melhor o seu espaço aéreo contra os ataques indiscriminados da Rússia. Juntamente com os nossos Estados-Membros e a NATO, continuaremos a apoiar a Ucrânia e, ao mesmo tempo, a reforçar a defesa da própria Europa”, afirmou a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, em comunicado.

De acordo com Bruxelas, estes recursos irão apoiar a aquisição de produtos de defesa de empresas tanto da União Europeia como da Ucrânia, lembrando que, após o acordo assinado pelos Estados-Membros da UE na segunda-feira, a decisão permite também à Ucrânia adquirir mísseis PAC-3 para os sistemas de defesa aérea Patriot.

O Empréstimo de Apoio à Ucrânia - num valor total de 90 mil milhões - inclui 30 mil milhões de euros para assistência orçamental e 60 mil milhões de euros para defesa, abrangendo o período de 2026 a 2027. Com esta aprovação, os 28,3 mil milhões de euros destinados ao apoio à defesa da Ucrânia em 2026 já foram integralmente alocados.