Von der Leyen foi condecorada por Zelensky com a Ordem da Europa.
Von der Leyen foi condecorada por Zelensky com a Ordem da Europa.MAXYM MARUSENKO / EPA
Internacional

Bruxelas assina acordo para a produção de drones com Kiev e desembolsa mais mil milhões

Entre os objetivos da parceria entre a UE e a Ucrânia está a produção de mísseis antibalísticos até 2028.
Ana Meireles
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