Bruxelas assina acordo para a produção de drones com Kiev e desembolsa mais mil milhões

A Comissão Europeia e a Ucrânia assinaram esta quarta-feira, 15 de julho, uma parceria para a indústria da defesa e um Acordo UE-Ucrânia sobre Drones, que pretende impulsionar a produção conjunta de drones, combinando a base industrial do bloco com a experiência adquirida por Kiev nestes mais de quatro anos de guerra com a Rússia. Foi ainda anunciado que Bruxelas desembolsou mais mil milhões de euros para apoiar as capacidades de drones da Ucrânia, no âmbito do empréstimo de 90 mil milhões de apoio ao país.“Estamos a produzir 10 milhões de drones por ano. E chegaremos aos 20 milhões”, disse Volodymyr Zelensky na cerimónia em Kiev do Dia de Elevação a Estado, tendo ao seu lado Ursula von der Leyen. “A Ucrânia mudou fundamentalmente o campo de batalha”.Já a presidente da Comissão Europeia referiu que esta parceria industrial “integra a economia de defesa da Ucrânia da mesma forma que integramos os nossos mercados: removendo barreiras e alinhando os nossos padrões o mais rapidamente possível, desde as aquisições de defesa à proteção da propriedade intelectual”. “Isto possibilita uma cooperação mais estreita entre as nossas indústrias de defesa e a criação de joint ventures. Juntos, estamos a aproveitar a nossa força industrial partilhada em prol da nossa segurança comum”, declarou a alemã.As duas partes concordaram em promover a produção conjunta de drones e sistemas antidrones entre a Ucrânia e os 27 até ao final do ano, sendo que pretendem também alargar esta cooperação industrial para incluir a produção conjunta de mísseis antibalísticos até 2028, ajudando a colmatar lacunas nas capacidades de defesa aérea. “A parceria irá priorizar os sistemas de mísseis com uma boa relação custo-benefício, ao mesmo tempo que continuará a reforçar outras capacidades essenciais de defesa, incluindo a produção de artilharia e cadeias de abastecimento estratégicas”, adiantou o executivo comunitário. De acordo com a Euronews, o financiamento para esta parceria será proveniente de duas fontes da UE: o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e os cerca de 10 mil milhões ainda disponíveis no âmbito do programa de defesa SAFE.No que diz respeito ao primeiro, Bruxelas desembolsou ontem mais mil milhões de euros para Kiev destinados à aquisição de drones - este é o segundo pagamento de uma parcela de 6 mil milhões do Empréstimo de Apoio à Ucrânia destinada à compra destas aeronaves não tripuladas. .Kiev e nove aliados criam coligação de defesa antimíssil balístico.Ucrânia alarga a sua diplomacia dos drones à Noruega e à Polónia.Londres e Kiev criam parceria para fabricar e vender drones