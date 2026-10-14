Zelensky diz sentir-se traído por Trump: “É uma pena estarmos a perder um parceiro forte”

O presidente ucraniano disse esta quarta-feira que foi “doloroso” quando Donald Trump tomou partido na guerra entre Kiev e Moscovo ao dizer que Volodymyr Zelensky deveria ser substituído. “É doloroso quando o presidente Trump escolhe um lado, e não o nosso”, afirmou no programa Piers Morgan Uncensored, citado pela Reuters. Para o líder ucraniano não há problema em o presidente dos Estados Unidos se posicionar entre a Ucrânia e a Rússia, mas sublinhou que “se estás no meio, tens de permanecer no meio”. De recordar que Washington tem servido de mediador no conflito, embora esta não seja a primeira vez que Trump mostra uma posição mais favorável a Moscovo. Zelensky foi ainda questionado por Piers Morgan sobre se se sentia traído por Trump, que no fim de semana, e depois de ter anunciado o levantamento das sanções às importações de gasóleo russo, disse que a Ucrânia deveria ter um novo presidente. “Na verdade, sim... mas a questão é um pouco mais complexa do que apenas as minhas emoções ou os meus sentimentos”, respondeu o presidente ucraniano, referindo que “é uma pena estarmos a perder um parceiro forte”. “Não estamos a vender o nosso país... para nós, não se trata de negócios; é simplesmente a nossa vida, e este é o nosso país”, afirmou Zelensky na mesma entrevista. O presidente ucraniano, que esta quarta-feira esteve em Londres para um encontro com Andy Burnham, ouviu do primeiro-ministro britânico elogios sobre a sua liderança após os comentários de Trump. “Volodymyr, demonstraste a tua liderança ao afirmares que estás disposto a sentar-te e discutir como isso seria feito, para garantir que protegemos as pessoas do inverno rigoroso que se avizinha na Ucrânia. Infelizmente, o que temos assistido por parte da Rússia são novos ataques às infraestruturas nacionais críticas da Ucrânia”, disse Burnham. O líder britânico anunciou ainda que “estamos a acelerar a entrega de sistemas de defesa aérea de fabrico britânico para vós, e iremos garantir que estão operacionais o mais rapidamente possível”. Durante a manhã, e após uma noite de ataques russos às infraestruturas da Ucrânia - apesar das alegações de Trump sobre uma trégua energética - Zelensky usou as redes sociais para dizer que Moscovo “nunca demonstrou um desrespeito tão ostensivo em relação aos EUA”.“Um ataque direcionado com mísseis balísticos russos, especificamente contra a infraestrutura energética, precisamente a infraestrutura abrangida pelo cessar-fogo anunciado pelo presidente norte-americano. O ataque foi totalmente deliberado e de escala demonstrativa”, prosseguiu o presidente ucraniano, avançando que, pelo menos, 600.000 pessoas ficaram sem energia.Paralelamente, um conselheiro de Zelensky revelou esta quarta-feira que a Space X, de Elon Musk, introduziu restrições ao uso do sistema Starlink na noite anterior, prejudicando missões militares ucranianas no momento em que a Rússia lançava ataques direcionados à infraestrutura energética do país. “Esta noite, a SpaceX introduziu um limite de velocidade para os terminais Starlink em movimento”, disse o consultor em tecnologia Sergiy Beskrestnov no Telegram, falando num limite de 100 milhas por hora (160 km por hora). “As nossas forças de defesa não foram avisadas sobre esta restrição, o que levou à interrupção de várias missões”, acrescentou, alegando que “obviamente, esta ação não pode ser uma coincidência e está ligada à atual situação política”.A Ucrânia utiliza o sistema de satélites controlado por Elon Musk para as suas comunicações no campo de batalha, mas o magnata da tecnologia mudou de posição em relação à Ucrânia várias vezes desde a invasão pela Rússia em 2022, sendo que esta não é a primeira vez que o sistema tem restrições. Beskrestnov, numa segunda mensagem no Telegram, lembrou que o problema não é apenas nas operações de ataque, mas também de defesa. Na conferência de imprensa que antecedeu o encontro com Burnham em Downing Street, Zelensky disse que pretendia discutir com o primeiro-ministro britânico as “dificuldades” que a Ucrânia está a enfrentar por receber menos informação de inteligência e ter acesso reduzido à internet via Starlink. “Estamos hoje a enfrentar ataques de grande escala, e é uma pena que também tenhamos encontrado algumas dificuldades. O que quero discutir com o Andy é sobre a Starlink e sobre a inteligência. Há muitas surpresas diferentes com as quais não se pode contar”, referiu o líder ucraniano.com S. S. .Ucrânia denuncia restrições ao serviço Starlink que prejudicam operações militares.Zelensky acusa Rússia de "desrespeito" aos EUA e a Trump após ataque deixar 600 mil sem eletricidade