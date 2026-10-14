Burnham recebeu Zelensky em Londres.
Burnham recebeu Zelensky em Londres. NEIL HALL / EPA / POOL
Internacional

Zelensky diz sentir-se traído por Trump: “É uma pena estarmos a perder um parceiro forte”

Presidente ucraniano recebeu de Andy Burnham a promessa de que Londres está a acelerar a entrega de sistemas de defesa aérea britânicos a Kiev.
Ana Meireles
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