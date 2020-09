António Silva Ribeiro, oficial-general da Marinha, é, desde 2018, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Tem 63 anos, é doutorado em Ciência Política e professor catedrático convidado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, onde leciona Relações Internacionais e Estudos Estratégicos.

A entrar nos últimos meses do seu mandato, que termina em março do próximo ano, faz uma avaliação objetiva das dificuldades das Forças Armadas, mas também da forma de as superar.