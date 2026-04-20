Cumpre-se a 25 de abril um ano e meio desde que a PGR anunciou ter instaurado um inquérito-crime a propósito das declarações de Ventura, Pedro Pinto e Ricardo Reis sobre o baleamento mortal, por um agente da PSP, de Odair Moniz (na imagem, manifestação em Lisboa, a 26 de outubro de 2024, a exigir justiça por Odair).
Cumpre-se a 25 de abril um ano e meio desde que a PGR anunciou ter instaurado um inquérito-crime a propósito das declarações de Ventura, Pedro Pinto e Ricardo Reis sobre o baleamento mortal, por um agente da PSP, de Odair Moniz (na imagem, manifestação em Lisboa, a 26 de outubro de 2024, a exigir justiça por Odair).Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Nomes de crianças e morte de Odair: MP nunca ouviu os deputados do Chega, mas impôs segredo de justiça

Em outubro de 2024 e agosto de 2025, o Ministério Público instaurou inquéritos-crime a declarações de Ventura e outros deputados do Chega. Até agora, nem constituiu arguidos nem ouviu os denunciados, mas decretou segredo de justiça.
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