Aborto. Para Ordem dos Médicos, lei de Passos revogada em 2016 está em vigor

Estas alterações à lei foram integralmente revogadas em fevereiro de 2016, tendo estado escassos meses em vigor. Porém, um “explicador” da Ordem dos Médicos sobre objeção de consciência para a interrupção da gravidez (IG), que está desde 2023 no respectivo site identificado como "parecer jurídico", assume como vigente uma dessas normas.

Em causa está o artigo 6º do diploma (Lei 16/2007 de 17 de abril - “Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez”) que, na sequência do referendo, ocorrido em fevereiro de 2007, sobre a legalização da interrupção da gravidez até às 10 semanas por decisão exclusiva da mulher, regulou este procedimento. O dito artigo, que versa sobre objeção de consciência, e estabelece que para a invocar o médico lavra uma declaração assinada que entrega ao diretor clínico da unidade de saúde onde presta serviço, tem apenas quatro números/normas. Mas o “explicador” da Ordem atribui-lhe uma quinta, que reproduz.

Assim, à pergunta, constante no explicador, intitulado “FAQ (Frequently Asked Questions/Perguntas Frequentes) — Objeção de Consciência em IVG”, “a declaração de objeção pode ser objeto de registo, publicação ou servir para instruir alguma decisão administrativa?”, a OM responde: “O nº 5 do artigo 6º da Lei 16/2007 refere que em caso algum pode ser objeto de registo ou publicação ou fundamento para qualquer decisão administrativa.”

De facto, como já referido, a lei chegou a ter um número 5 do artigo sexto, e a impor exatamente o que se lê na página da OM — mas quando o FAQ foi elaborado, aprovado e publicado essa norma já tinha sido anulada há sete anos.

Logo em 2023 o DN deu conta do erro e alertou a OM. Como não fosse efetuada uma rectificação, o jornal noticiou o facto de a Ordem manter a informação errada. Porém, apesar de uma simples consulta à página da Lei 16/2007 no Diário da República permitir constatar que a versão do diploma que está em vigor não inclui um número cinco no artigo sexto, mais de três anos depois a referida página de FAQ da Ordem dos Médicos mantém-se igual.

“Registo detalhado de objetores” é exigido por ERS

Esta persistência no erro é tanto mais bizarra quando em setembro de 2023 a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), no relatório que publicou sobre acesso à IG no SNS, assinalou a ausência de “um registo completo e atualizado de todos os profissionais de saúde objectores de consciência, tanto nos cuidados hospitalares como nos cuidados primários”, apontando essa ausência como uma falha a colmatar.

Dessa falha, concluía o relatório, decorria “a impossibilidade de estabelecer uma relação entre a disponibilidade de médicos não objetores de consciência com contrato de trabalho e a capacidade de resposta em matéria de IVG.”