Acesso ao aborto. Utentes de Garcia de Orta sem informação. ERS pede explicações

A 10 de agosto, o Hospital Garcia de Orta suspendeu a sua consulta de gravidez não desejada. No âmbito dessa suspensão, o hospital enviou uma comunicação para os Cuidados Primários de Saúde (CPS), à qual o DN teve acesso. Nesta comunicação, anuncia que o email que fora criado para contacto directo das utentes com a consulta iria ser descontinuado. O email foi, como o DN confirmou, descontinuado, mas no site da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal (ULSAS), que inclui o hospital e os CPS, a informação sobre interrupção de gravidez continuava, esta terça-feira, 25 de agosto, a remeter para esse mesmo email e a certificar que o procedimento se realiza no Garcia de Orta.

Como foi noticiado, o Garcia de Orta celebrou um protocolo com a Clínica dos Arcos, em Lisboa, para que as mulheres que antes acediam à interrupção de gravidez no hospital passem a ser encaminhadas para aquela unidade privada. Porém, quando se pesquisa “interrupção de gravidez” no site da ULSAS, que inclui o hospital e os centros de saúde, vai-se dar ao departamento de ginecologia/obstetrícia e a um link específico, que abre um folheto com o título “consulta de gravidez não desejada”. Logo no primeiro parágrafo, este folheto informa: “A Interrupção Voluntária da Gravidez é realizada na Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, constituída pelo Hospital Garcia de Orta (HGO) e os Cuidados de Saúde Primários.”

De seguida, lê-se: “A interrupção da gravidez dentro do prazo legal (até às 10 semanas completas de gravidez) por opção da mulher deve ser precedida pela realização de uma consulta – Consulta Prévia – a ser realizada pelo Enfermeiro, Médico de Medicina Geral e Familiar ou por Médicos de estabelecimentos devidamente certificados, que irão prescrever os exames necessários para diagnosticar a gravidez e fornecer as informações necessárias para que a mulher possa decidir de uma forma livre e consciente. Esta consulta pode ser agendada presencialmente, ou por telefone, em qualquer Unidade Funcional dos CSP ou do HGO - ULSAS.” Abaixo deste parágrafo, estão os números de telefone da consulta de obstetrícia e o endereço de email da consulta de gravidez não desejada.

É ainda dito: “Para as utentes fora da área de abrangência da ULSAS, a solicitação da consulta hospitalar de GND é efetuada no Secretariado da Consulta de Obstetrícia durante o período de funcionamento da Consulta (dias úteis das 8h às 16h).”

Como se processará agora o acesso para estas utentes não se sabe — o hospital não respondeu ao pedido de esclarecimento que o DN lhe enviou a 18 de agosto, e no qual se requeria informação sobre o “circuito” imposto, desde dia 10, para a interrupção da gravidez (IG) — circuito esse que tem, nos termos da regulamentação da lei 16/2007, de 17 de abril (a qual legaliza, na sequência do referendo de 11 de fevereiro de 2007, a IG até às dez semanas por decisão exclusiva da mulher), de incluir quem não pertença à área do hospital e/ou não tenha inscrição num centro de saúde da zona.

Garcia de Orta ignora ordens da ERS e da Inspeção-Geral de Saúde

“Este mail deixou de estar activo. Para qualquer assunto relacionado com a consulta GND [Gravidez Não Desejada], contacte o seu centro de saúde, para referenciação para a consulta do Hospital realizado pelo medico da unidade de saude.” Esta é a mensagem automática emitida pelo endereço de email da extinta consulta de gravidez não desejada.

Para além da redação deficiente, a mensagem implica, ao obrigar as mulheres a passar pelos centros de saúde, um circuito que, como o DN já reportou, a Entidade Reguladora Saúde (ERS) tornara claro, em dezembro de 2023, em instruções aos hospitais na sequência da sua primeira auditoria ao acesso à IG no Serviço Nacional de Saúde (SNS), não ser conforme à regulamentação.