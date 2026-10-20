Movimento contra IVG quer objetores no processo: “O SNS é pró-escolha, e não deve ser”

“Aconselhamento obrigatório” e por objetores

E “aconselhamento obrigatório” para as mulheres que queiram abortar é exatamente outra das reivindicações da FPV, e outra das disposições que a maioria PSD/CDS-PP introduziu na lei em 2015, que foram dela retiradas de seguida e que Passos Coelho gostaria de ver de volta.

Ao longo do colóquio da FPV a ideia de que é crucial submeter as mulheres que querem abortar a esse aconselhamento, com o claro objetivo de que reconsiderem, foi várias vezes defendida, mas terá sido o obstetra Miguel Oliveira da Silva, ex-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (2009-2025), o mais vocal apologista dessa obrigação.

Para este médico, que no referendo de 2007 defendeu a legalização da IG mas considera que o que foi votado não é o que está na lei, o aconselhamento deve ser obrigatório e os objetores devem poder intervir nele. Apesar de garantir que nunca participou no processo da IG por não concordar com a forma como foi regulamentado, afiança conhecer, “graças a Deus, “centenas de mulheres que mudaram de opinião” durante o período de reflexão.

Miguel Oliveira da Silva insurge-se, assim, contra o facto de “o número de mulheres sem período de reflexão de três dias” estar, de acordo com dados recolhidos pela ERS, a aumentar: “Em 2018-22 foi de 4,6%, em 2022-2024 de 6,3%.”

Anote-se que a lei e a regulamentação permitem que, no caso de a mulher estar a atingir o fim do prazo legal para a interrupção, não seja imposto período de reflexão. Por outro lado, há muitas situações nas quais as mulheres, quando finalmente conseguem aceder à consulta prévia oficial, já passaram por várias consultas no processo de IG. Veja-se por exemplo o caso, referido por Eva Palha, da ULS Lezíria: uma mulher que tenha iniciado o percurso no centro de saúde, numa consulta com aquela médica, terá ainda de passar por uma consulta no hospital, para datação da gravidez, para conseguir acesso à consulta na Clínica dos Arcos, essa a “consulta prévia” oficial. Um processo que pode levar semanas, apesar de a lei estabelecer que só devem decorrer no máximo cinco dias entre o primeiro contacto com o serviço público de saúde e a consulta prévia. Ou seja, quando lhe é imposto o “período de reflexão” de três dias a utente já pode estar há muitos mais dias a tentar, desesperada (porque o prazo legal para efetuar a interrupção é curto) aceder à primeira consulta “que vale”.

Isso mesmo sucedeu, em 2023, na ULS Lezíria, com a mulher que o DN personificou na sua investigação: quando ligou para a linha dedicada à IVG do Hospital de Santarém, a 9 de fevereiro, a funcionária que atendeu informou que só conseguia marcar a consulta para daí a 13 dias, e que mesmo para esse dia só havia três vagas. Ou seja, quase três vezes o prazo máximo legal. Acrescendo que essa consulta no Hospital de Santarém, como já referido, não é a “prévia”, como descobriu Madalena, de 19 anos, cuja experiência foi reportada pelo DN a 11 de fevereiro de 2023, mas a de datação da gravidez. O que implicou que esta estudante universitária tenha contado 19 dias entre o primeiro contacto com o SNS, que ocorreu através da linha Saúde24, que a remeteu para o centro de saúde, o qual por sua vez a mandou para o Hospital de Santarém, e a interrupção de gravidez na Clínica dos Arcos. 19 dias nos quais se contaram os três de “reflexão”, porque todo o tempo que decorreu até à consulta nos Arcos não é oficialmente contabilizado.

“Turismo abortivo”, “reincidentes” e imposição de contraceptivos

No colóquio da FPV, porém, esta realidade — a de haver mulheres que são obrigadas a uma espécie de corrida de obstáculos que pode levar semanas e a percorrer por vezes centenas, ou mesmo milhares de quilómetros (como é o caso das açorianas remetidas para a Clínica dos Arcos), para conseguirem aceder a um cuidado de saúde que a Lei da República lhes garante e reputa de urgente — , não foi sequer abordada.