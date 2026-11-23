As autoridades de imigração dos Estados Unidos foram alvo de críticas depois de agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) terem detido dois passageiros (pai e filha) no momento em que embarcavam num voo Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma durante a manhã de sábado, 21 de novembro.

Segundo o ICE, os dois cidadãos de nacionalidade mexicana foram detidos por, alegadamente, terem permanecido no país para lá do prazo permitido pelos seus vistos.

O ICE adiantou que, durante a detenção do homem, identificado como Ricardo Larrondo Mendoza, "outros viajantes começaram a obstruir e a agredir os nossos agentes da autoridade", o que a agência classificou como um "crime federal grave".

A entidade responsável pela gestão aeroporto (Port of Seattle) declarou, em comunicado, estar "indignada" com o incidente.

A companhia aérea Alaska Airlines informou que o incidente ocorreu durante o embarque de um dos seus voos com destino a Los Angeles e que não foi dado qualquer "aviso prévio adequado sobre a operação por parte das autoridades".

A transportadora manifestou-se ainda "preocupada" com as detenções, salientando que o incidente foi "angustiante" para os funcionários e para os passageiros.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram agentes à paisana a arrastar pelo menos uma pessoa, enquanto uma mulher gritava que tinha uma autorização de trabalho.

De acordo com o ICE, a mulher detida, identificada como Sofia Hernandez Mejia, "atirou café quente aos agentes" e será acusada de agressão a um agente federal.

A advogada dos detidos, Olia Catala, explicou que a mulher é filha de Mendoza e que ambos viajavam para um batizado em família, sendo que nenhum dos dois tinha antecedentes criminais.

Tanto a transportadora como a proprietária e gestora do aeroporto declararam estar a averiguar se os protocolos adequados foram seguidos.

Bob Ferguson, governador democrata do estado de Washington, afirmou numa conferência de imprensa, no sábado, que "o ICE está completamente fora de controlo".

"Precisamos de um sistema de aplicação da lei de imigração e de segurança nas fronteiras que seja eficaz, ético e humano; o ICE não é isso. É um organismo que já não admite reformas", acrescentou.

As deportações de pessoas que se encontram ilegalmente nos EUA aumentaram significativamente durante a presidência de Donald Trump, que recentemente admitiu que a sua ofensiva contra a imigração foi "demasiado dura".