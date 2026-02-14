EUA. Já mais de 4400 decisões judiciais consideraram detenções do ICE ilegais, administração Trump ignora
OLGA FEDOROVA/EPA
Internacional

EUA. Já mais de 4400 decisões judiciais consideraram detenções do ICE ilegais, administração Trump ignora

Imigrantes detidos apresentaram mais de 20.200 ações judiciais federais desde que Trump regressou à presidência.
Rui Frias
Publicado a
Atualizado a

Desde outubro de 2025, diversos tribunais federais norte-americanos já decidiram por mais de 4400 vezes contra detenções ilegais de imigrantes por parte do Serviço de Imigração e Fronteiras (ICE), revela a agência Reuters. No entanto, a administração de Donald Trump tem ignorado sistematicamente as decisões judiciais e continua a aplicar a sua política de detenções em larga escala.

A conclusão resulta de uma análise de registos judiciais federais levada a cabo pela agência, que revela uma forte e generalizada contestação judicial à estratégia de repressão migratória da Casa Branca.

Num dos casos mais recentes, citado pela Reuters, o juiz federal Thomas Johnston, da Virgínia Ocidental, nomeado pelo ex-presidente George W. Bush, republicano, criticou duramente o Governo ao ordenar a libertação de um cidadão venezuelano. “É chocante que o Governo insista que este tribunal deve redefinir ou ignorar completamente a lei tal como está claramente escrita”, escreveu.

Sem outras vias eficazes para garantir a liberdade, imigrantes detidos apresentaram mais de 20.200 ações judiciais federais desde que Trump regressou à presidência.

Em pelo menos 4.421 desses processos, mais de 400 juízes federais concluíram que o ICE estava a deter pessoas ilegalmente no âmbito da campanha de deportações em massa.

Apesar disso, a política da administração Trump mantém-se. O número de pessoas sob custódia do ICE atingiu este mês  cerca de 68 mil, um aumento de 75% face ao início do segundo mandato de Trump.

Casa Branca defende legalidade

A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, afirmou que a administração está “a trabalhar para cumprir legalmente o mandato do presidente Trump de aplicar a lei federal de imigração”.

Também o Departamento de Segurança Interna reagiu às decisões judiciais. A sua porta-voz, Tricia McLaughlin, disse que o aumento de processos não é surpresa, “especialmente depois de muitos juízes ativistas terem tentado impedir o presidente Trump de cumprir o mandato do povo americano para deportações em massa”.

O Departamento da Justiça mobilizou cerca de 700 advogados para representar o Governo nestes processos relacionados com imigração.

Decisões divergentes nos tribunais superiores

Embora a maioria das decisões de primeira instância tenha sido desfavorável à administração Trump, alguns tribunais de recurso têm dado sinais contraditórios.

Num acórdão recente em Nova Orleães, um tribunal federal de recurso considerou que o facto de administrações anteriores não terem utilizado plenamente a lei para deter imigrantes “não significa que lhes faltasse autoridade para fazer mais”, escreveu a juíza Edith Jones, revertendo decisões que tinham levado à libertação de dois cidadãos mexicanos.

EUA. Já mais de 4400 decisões judiciais consideraram detenções do ICE ilegais, administração Trump ignora
Czar das fronteiras de Trump anuncia fim da operação especial do ICE no Minnesota
EUA
Imigração
Justiça
detenções
ICE

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt