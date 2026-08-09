Agentes do ICE devem estar totalmente equipados com bodycams até ao final de agosto

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) vai concluir, até ao fim deste mês, a instalação de bodycams em todos os seus agentes. A informação é do diretor interino da agência, David Venturella, divulgada numa nota neste sábado, 8 de agosto.O prazo dado pelo diretor antecipa as previsões iniciais para a instalação dos equipamentos, que dependiam da liberação de financiamento. De acordo com Venturella, o ICE está "no caminho certo" para "antecipar o cronograma original" da instalação das bodycams.A utilização das câmaras corporais pelos agentes de imigração dos Estados Unidos sofreu pressão após tiroteios e confrontos recentes, como a morte de um cidadão mexicano durante uma operação stop há um mês, mas tem sido questionada com relação aos prazos para liberação das imagens. A nota de David Venturella veio em resposta a uma análise, publicada pela Associated Press (AP), de que as gravações poderão ser utilizadas consoante os interesses do ICE.De acordo com a AP, a política do serviço diz que os vídeos das ocorrências em que seus agentes causem morte ou ferimentos graves vão ser prontamente divulgados apenas depois que esteja determinado que a liberação "atende aos melhores interesses da agência". Isto significa, segundo analistas ouvidos pela AP, que a decisão do diretor é discricionária, algumas imagens poderão sair rapidamente, enquanto outras poderão ser retidas por mais tempo.David Venturella não deu declações à AP, mas, na nota, chama a reportagem de "enganosa e sensacionalista". O diretor afirma que "a política do ICE permite a divulgação célere quando apropriado e esclarece que não é adequado divulgar imagens caso isso possa comprometer investigações ou a privacidade. Essa abordagem reflete as políticas de outras agências federais de aplicação da lei e está em total conformidade com a Lei de Liberdade de Informação e a Lei de Privacidade"..Estados Unidos. Agente do ICE mata cidadão mexicano em operação stop.Serviços de imigração dos EUA duplicam ritmo de detenções em cinco dias