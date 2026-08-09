Incidente durante protesto contra atuação do ICE em Minneapolis no sábado, 24 de janeiro.
Incidente durante protesto contra atuação do ICE em Minneapolis no sábado, 24 de janeiro.Foto: CRAIG LASSIG / EPA
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Agentes do ICE devem estar totalmente equipados com bodycams até ao final de agosto

Prazo foi dado pelo diretor interino da agência, David Venturella. ICE tem sido alvo de crítica com relação a uma possível demora para divulgação das imagens gravadas pelas câmaras corporais.
Caroline Ribeiro
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O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) vai concluir, até ao fim deste mês, a instalação de bodycams em todos os seus agentes. A informação é do diretor interino da agência, David Venturella, divulgada numa nota neste sábado, 8 de agosto.

O prazo dado pelo diretor antecipa as previsões iniciais para a instalação dos equipamentos, que dependiam da liberação de financiamento. De acordo com Venturella, o ICE está "no caminho certo" para "antecipar o cronograma original" da instalação das bodycams.

A utilização das câmaras corporais pelos agentes de imigração dos Estados Unidos sofreu pressão após tiroteios e confrontos recentes, como a morte de um cidadão mexicano durante uma operação stop há um mês, mas tem sido questionada com relação aos prazos para liberação das imagens. A nota de David Venturella veio em resposta a uma análise, publicada pela Associated Press (AP), de que as gravações poderão ser utilizadas consoante os interesses do ICE.

De acordo com a AP, a política do serviço diz que os vídeos das ocorrências em que seus agentes causem morte ou ferimentos graves vão ser prontamente divulgados apenas depois que esteja determinado que a liberação "atende aos melhores interesses da agência". Isto significa, segundo analistas ouvidos pela AP, que a decisão do diretor é discricionária, algumas imagens poderão sair rapidamente, enquanto outras poderão ser retidas por mais tempo.

David Venturella não deu declações à AP, mas, na nota, chama a reportagem de "enganosa e sensacionalista". O diretor afirma que "a política do ICE permite a divulgação célere quando apropriado e esclarece que não é adequado divulgar imagens caso isso possa comprometer investigações ou a privacidade. Essa abordagem reflete as políticas de outras agências federais de aplicação da lei e está em total conformidade com a Lei de Liberdade de Informação e a Lei de Privacidade".

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