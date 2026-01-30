Quem é o ex-apresentador da CNN detido por causa de um protesto anti-ICE numa igreja no Minnesota?

O jornalista Don Lemon, antigo apresentador da CNN, foi detido por agentes federais na noite da quinta-feira (29 de janeiro) por causa de um protesto anti-ICE que interrompeu um serviço religioso numa igreja no Minnesota no dia 19. ICE é a sigla em inglês dos Serviços de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA, que têm cerca de três mil agentes envolvidos numa operação no Minnesota. Duas pessoas já foram mortas nos protestos, o que apenas piorou a situação. .Como o estado do Minnesota se tornou o epicentro da ação do ICE?.Lemon, que foi demitido da CNN em 2023 por alegados comentários sexistas e agora é um jornalista independente, foi detido em Los Angeles, onde estava para fazer a cobertura dos Prémios Grammy, segundo um comunicado do seu advogado, Abbe Lowell."O Don vai lutar contra estas acusações com vigor e rigor no tribunal", disse o advogado, denunciando um "ataque sem precedentes à Primeira Emenda" da Constituição dos EUA (que garante liberdade de expressão e de imprensa).O jornalista de 59 anos, que trabalhou durante 17 anos na CNN e é um crítico do presidente Donald Trump, deverá comparecer no tribunal federal de Los Angeles esta sexta-feira (30 de janeiro).Lemon transmitiu em direto no seu canal de YouTube o protesto contra as medidas anti-imigração do presidente Donald Trump, que interrompeu um serviço religioso na Igreja de São Paulo, no Minnesota. O pastor da igreja é um membro do ICE."Assim que o protesto começou na igreja, fizemos um ato de jornalismo, que foi reportar o sucedido e falar com as pessoas envolvidas, incluindo o pastor, membros da igreja e membros da organização”, disse Lemon num vídeo recente. “É isto. Isto chama-se jornalismo.”O ex-apresentador da CNN é acusado de conspiração para privar outras pessoas dos seus direitos civis e de obstruir o acesso a um local de culto, de acordo com um funcionário do Departamento de Justiça.Pouco depois do protesto na igreja no Minnesota, os agentes federais detiveram três pessoas envolvidas e acusaram-nas de violar a Lei de Liberdade de Acesso às Entradas de Clínicas, uma lei de 1994 que impede a obstrução de clínicas de aborto e locais de culto.No entanto, um juiz recusou emitir mandados de detenção também para Lemon e para o produtor de vídeo que o acompanhou na igreja, dizendo aos procuradores que não tinham demonstrado "causa provável" de que eles tivessem violado a lei.