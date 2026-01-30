O vídeo da cobertura do protesto está no YouTube de Don Lemon.
O vídeo da cobertura do protesto está no YouTube de Don Lemon.DR
Internacional

Quem é o ex-apresentador da CNN detido por causa de um protesto anti-ICE numa igreja no Minnesota?

Agentes federais detiveram Don Lemon em Los Angeles, onde estava a fazer a cobertura dos Grammy. Juiz no Minnesota tinha dito que os procuradores não tinham "causa provável" para o prender.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

O jornalista Don Lemon, antigo apresentador da CNN, foi detido por agentes federais na noite da quinta-feira (29 de janeiro) por causa de um protesto anti-ICE que interrompeu um serviço religioso numa igreja no Minnesota no dia 19.

ICE é a sigla em inglês dos Serviços de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA, que têm cerca de três mil agentes envolvidos numa operação no Minnesota. Duas pessoas já foram mortas nos protestos, o que apenas piorou a situação.

O vídeo da cobertura do protesto está no YouTube de Don Lemon.
Como o estado do Minnesota se tornou o epicentro da ação do ICE?

Lemon, que foi demitido da CNN em 2023 por alegados comentários sexistas e agora é um jornalista independente, foi detido em Los Angeles, onde estava para fazer a cobertura dos Prémios Grammy, segundo um comunicado do seu advogado, Abbe Lowell.

"O Don vai lutar contra estas acusações com vigor e rigor no tribunal", disse o advogado, denunciando um "ataque sem precedentes à Primeira Emenda" da Constituição dos EUA (que garante liberdade de expressão e de imprensa).

O jornalista de 59 anos, que trabalhou durante 17 anos na CNN e é um crítico do presidente Donald Trump, deverá comparecer no tribunal federal de Los Angeles esta sexta-feira (30 de janeiro).

Lemon transmitiu em direto no seu canal de YouTube o protesto contra as medidas anti-imigração do presidente Donald Trump, que interrompeu um serviço religioso na Igreja de São Paulo, no Minnesota. O pastor da igreja é um membro do ICE.

"Assim que o protesto começou na igreja, fizemos um ato de jornalismo, que foi reportar o sucedido e falar com as pessoas envolvidas, incluindo o pastor, membros da igreja e membros da organização”, disse Lemon num vídeo recente. “É isto. Isto chama-se jornalismo.”

O ex-apresentador da CNN é acusado de conspiração para privar outras pessoas dos seus direitos civis e de obstruir o acesso a um local de culto, de acordo com um funcionário do Departamento de Justiça.

Pouco depois do protesto na igreja no Minnesota, os agentes federais detiveram três pessoas envolvidas e acusaram-nas de violar a Lei de Liberdade de Acesso às Entradas de Clínicas, uma lei de 1994 que impede a obstrução de clínicas de aborto e locais de culto.

No entanto, um juiz recusou emitir mandados de detenção também para Lemon e para o produtor de vídeo que o acompanhou na igreja, dizendo aos procuradores que não tinham demonstrado "causa provável" de que eles tivessem violado a lei.

EUA
Donald Trump
Internacional
Imigração
Minnesota
ICE

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt