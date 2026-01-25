Ação da polícia anti-imigração em Minneapolis resultou na morte de um homem no sábado, 24 de janeiro
Ação da polícia anti-imigração em Minneapolis resultou na morte de um homem no sábado, 24 de janeiroCRAIG LASSIG/EPA
Internacional

Como o estado do Minnesota se tornou o epicentro da ação do ICE?

Manifestações que pedem a retirada dos agentes federais escalam em Minneapolis após morte do enfermeiro Alex Pretti. Tensão remonta a dezembro, com operação de combate a fraude fiscal no Minnesota.
Caroline Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Administração Trump
edição impressa
Minneapolis
Minnesota
ICE

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt