Demite-se diretor interino do ICE e responsável por plano de deportação de Trump

O diretor interino do Serviço de Imigração e Controlo de Fronteiras (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, responsável pela supervisão do plano de deportação em massa do Presidente norte-americano Donald Trump, apresentou a demissão.A decisão de Todd Lyons, transmitida na quinta-feira, foi antecipada pelo titular da pasta da Segurança Interna, Markwayne Mullin, num comunicado em que se referiu ao chefe do ICE como "um grande líder".Mullin acrescentou que Lyons deixa oficialmente o cargo em 31 de maio.Horas antes de ser conhecida a demissão, Lyons testemunhou perante uma subcomissão de atribuições da Câmara dos Representantes (câmara baixa do parlamento) e respondeu a perguntas dos deputados sobre o número sem precedentes de mortes sob custódia do ICE e os planos futuros da agência para os centros de detenção.Meia centena de detidos pelo ICE morreram nos centros de detenção desde o início do ano, de acordo com dados oficiais.Lyons esteve à frente do ICE durante rusgas em massa onde ocorreram múltiplas violações dos direitos humanos, de acordo com várias organizações não governamentais.Em janeiro, dois cidadãos norte-americanos morreram devido a disparos de agentes de imigração em Minneapolis.As rusgas foram ordenadas pela então secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, que foi demitida em 05 de março.Desde a administração de Barack Obama (2009-2017) que não se nomeia um diretor do ICE aprovado pelo Senado, a câmara alta do parlamento.