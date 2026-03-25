"Não chames acordo à tua derrota". Teerão nega acordo com Trump e afirma que preço do petróleo continuará alto

O primeiro-ministro espanhol referiu-se esta quarta-feira à operação conjunta dos EUA e Israel contra o Irão como "um desastre absoluto".Pedro Sánchez reafirmou no parlamento a posição do governo espanhol contra o conflito no Médio Oriente, lembrando que, em 2003, José María Aznar, então primeiro-ministro, “arrastou Espanha para a loucura da guerra do Iraque". Sanchéz afirmou que agora "o cenário é muito pior, com um potencial de impacto muito mais vasto e muito mais profundo"."Do que podemos ter a certeza é que deste conflito não resultarão salários mais altos, nem habitações mais acessíveis, nem melhores serviços públicos. E esta é a verdadeira tragédia", declarou.Sublinhou que "a última coisa de que o mundo precisava era de outra guerra". Trata-se de "uma guerra ilegal, absurda e cruel que nos afasta dos nossos objetivos económicos, sociais e ambientais e das prioridades das pessoas", considerou o chefe do governo espanhol.