Guerra na Ucrânia. Rússia está a conseguir interferir na ligação de drones à Starlink

A Rússia está a tentar interferir com o sistema Starlink, usado pelas forças ucranianas para controlar drones à distância e criado pelo trilionário Elon Musk, noticiou a agência Reuters após conversar com pilotos de drones do exército ucraniano.Estes drones, lê-se na notícia, são usados pelas forças ucranianas para entrar em território controlado pela Rússia, para atacar posições estratégicas, incluindo na distribuição de combustível na Crimeia controlada pela Rússia.Uma das estratégias que as forças de Moscovo têm usado para se defenderem das investidas ucranianas é através da instalação de dispositivos de interferência com os sinais de comando dos drones, explicaram quatro pilotos ucranianos que falaram à agência Reuters.Alguns destes sistemas, contam, são tão poderosos que conseguem interferir com o sinal de Starlink, que funciona com ligação a um conjunto de satélites que orbitam em conjunto a terra e que se acreditava ser “imune” a interferências.De acordo com o conselheiro do Ministério da Defesa ucraniano Serhii Beskrestnov, a Rússia está a usar um sistema que consegue destabilizar a ligação ao Starlink numa área de 20 quilómetros quadrados. Destes, dez já foram detetados, acrescentam ainda.Assim que as posições onde tinham sido encontrados os sistemas foram atacadas, “os nossos drones com Starlink passaram a voar sem problemas”, indicou um comandante do 422º regimento do exército ucraniano, que tem sido uma das unidades que passou a ter os sistemas de interferência como alvo a abater.Caso esta prática se expanda, porém, especialistas indicam que pode ter um impacto nos ataques de médio alcance da Ucrânia, algo que estava a ter uma importância maior nas linhas de combate."Se aumentarem a produção dos bloqueadores de sinal, poderão dificultar a condução da campanha de ataques de médio alcance", afirmou Rob Lee, investigador do Instituto de Investigação em Política Externa, com sede nos EUA..Ucrânia ataca com drones refinarias russas e Kiev volta a ser alvo das forças russas.Drones ucranianos visam Moscovo e atingem refinaria em ataque de "grande escala". Uma "resposta justificada", diz Zelensky .Ucrânia ataca refinarias e infraestruturas petrolíferas russas com drones."São os efeitos da guerra de agressão da Rússia". Drone atingiu uma central elétrica na Estónia