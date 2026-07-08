Ucrânia ataca com drones refinarias russas e Kiev volta a ser alvo das forças russas

A Ucrânia atacou durante a madrugada desta quarta-feira, 8 de julho, refinarias russas nas regiões de Saratov e Tartaristão, segundo informação avançada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. "A Ucrânia está a dar uma resposta totalmente justificada ao ataque da Rússia ao nosso país e ao prolongamento da guerra", considerou."Hoje, as nossas sanções de longo alcance atingiram a região de Saratov, o Tartaristão e o Bascortostão – aproximadamente a 800, 1400 e 1500 quilómetros da linha da frente. Atingiram também a região de Voronezh – a cerca de 300 quilómetros da nossa fronteira", detalhou o presidente ucraniano. "A refinaria de petróleo de Saratov foi atingida. Guerreiros das Forças de Operações Especiais atacaram uma refinaria de petróleo no Tartaristão", adiantou.Perante estes novos ataques ucranianos, Zelensky considerou que "os russos devem sentir que o seu Estado está a travar esta guerra". . Segundo as Forças Armadas, "foram atingidas duas refinarias de petróleo, seis petroleiros, o aeródromo de Borisoglebsk e pontes do inimigo". Indicaram que as forças de Kiev "atingiram a refinaria de petróleo de Saratov" e que "foram também causados danos na refinaria TAIF-NK, em Nizhnekamsk (República do Tartaristão)".. Também o canal ucraniano Exilenova+, especializado em informações sobre ataques de drones contra a retaguarda russa, relatou durante a madrugada e manhã de hoje ofensivas contra a refinaria de Saratov e contra uma empresa petroquímica no Tatarstão.A plataforma de notícias independente russa Astra indicou que um dos drones caiu na zona industrial onde operam várias empresas, entre elas a TAIF-NK, petroquímica que processa mais de 8 milhões de toneladas anuais de crude e gás condensado, e outro atingiu uma refinaria da Tatneft com capacidade de processamento de 16,2 milhões de toneladas de petróleo por ano..Ataques ucranianos fazem pelo menos um morto, diz governador russo . O governador de Saratov, Roman Busargin, informou na rede russa de mensagens MAX que “como consequência do ataque de drones inimigos há danos em infraestruturas críticas”.“Há feridos, todos a receber a assistência médica necessária. Uma pessoa morreu. As nossas profundas condolências aos familiares e próximos. A família receberá o apoio necessário”, acrescentou.Por sua vez, o presidente da câmara de Saratov, Igor Molchanov, acrescentou no seu canal de MAX que, após o ataque, ficaram danificados os vidros de várias instituições civis na cidade.No sul da Rússia, dois petroleiros que se dirigiam para o porto de Rostov foram atingidos por drones ucranianos, segundo informou no Telegram o governador da região de Rostov, Yury Slyusar, que assinalou que "duas pessoas ficaram ligeiramente feridas"."Os petroleiros não transportavam carga, não houve derrame de hidrocarbonetos", acrescentou.Segundo Slyusar, durante o ataque foram repelidos cerca de 70 drones sobre onze distritos da região.Na região de Voronezh foi atacado o aeródromo militar de Borisoglebsk, base de caças Su-34, Su-35S e Su-30SM da Força Aérea russa, segundo informou o canal Astra.O governador local, Alexandr Gusev, confirmou na rede de mensagens Telegram o ataque, limitando-se a assinalar um incêndio numa "infraestrutura crítica de um dos municípios" da região.O Ministério da Defesa da Rússia reportou também o derrube de 415 drones ucranianos de asa fixa sobre 17 regiões russas, na península anexada da Crimeia e nos mares Negro e de Azov..Novo ataque a Kiev.Na última noite, a capital ucraniana voltou a ser alvo das forças de Moscovo. De acordo com o presidente da Câmara de Kiev, duas pessoas ficaram feridas."No distrito de Desnyanskyi, armazéns estão em chamas devido a um ataque com mísseis. Um incêndio começou em um prédio não residencial. O inimigo está a atacar a capital com mísseis balísticos. Abriguem-se!", pediu à população Vitali Klitschko na rede social Telegram. Já esta manhã, o autarca disse que "um drone caiu e explodiu perto de uma estação de distribuição de gás", também no distrito de Desnyanskyi. .Zelensky quer “decisões firmes” da Aliança após ataque russo a Kiev.Ataque mortal russo leva Zelensky a insistir que Kiev precisa de defesas aéreas