Moradores observam uma cratera no local de um ataque com míssil russo a uma zona residencial em Kiev.
Moradores observam uma cratera no local de um ataque com míssil russo a uma zona residencial em Kiev.EPA / SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Ataque mortal russo leva Zelensky a insistir que Kiev precisa de defesas aéreas

Pelo menos 21 pessoas morreram no ataque “mais massivo” contra a capital ucraniana. Kallas vai propor mais sanções a Moscovo.
Ana Meireles
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