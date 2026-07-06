Locais passam por uma área residencial em Kiev, alvo de um ataque russo de grande escala.
Locais passam por uma área residencial em Kiev, alvo de um ataque russo de grande escala.Foto: EPA / SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Zelensky quer “decisões firmes” da Aliança após ataque russo a Kiev

Novo ataque da Rússia contra Kiev, o segundo em quatro dias, fez, pelo menos, 21 mortos e mais de uma centena de feridos.
Ana Meireles
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