Drones ucranianos visam Moscovo e atingem refinaria em ataque de "grande escala". Uma "resposta justificada", diz Zelensky

Um ataque ucraniano "em grande escala" com drones ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 18 de junho, em Moscovo, tendo vários projéteis atingido uma refinaria, anunciou o presidente da câmara da cidade, Sergei Sobyanin.O anúncio surge quando o presidente russo, Vladimir Putin, começou a receber na noite de quarta-feira (17) líderes asiáticos para uma cimeira de dois dias entre a Rússia e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kazan, centro da Rússia."As forças de defesa aérea continuam a repelir um ataque de grande envergadura. Vários drones conseguiram atingir a MNPZ", uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, situada na capital, escreveu Sergei Sobyanin na rede de mensagens Telegram.A MNPZ, situada no bairro de Kapotnia (sudeste de Moscovo), é uma refinaria pertencente à Gazpromneft, que assegura mais de um terço das necessidades de combustível da capital russa, nomeadamente para os seus aeroportos, de acordo com informações disponíveis no seu portal oficial.Na terça-feira, esta mesma refinaria já tinha sido alvo de um vasto ataque de drones ucranianos. Volodymyr Zelensky destacou isso mesmo numa mensagem publicada nas redes sociais. "Esta é uma resposta totalmente justificada aos ataques russos contra as nossas cidades e comunidades, assim como mais um resultado importante do trabalho dos nossos combatentes contra as instalações que apoiam a máquina de guerra russa", disse Zelensky nas redes sociais."Na noite passada, as nossas ações de longo alcance voltaram a atingir a região de Moscovo. Pela segunda vez nesta semana, a refinaria de petróleo de Moscovo foi atingida”, afirmou o presidente ucraniano, agradecendo as forças da Ucrânia pelo sucesso do ataque.Zelensky publicou um vídeo com a sua mensagem mostrando a refinaria em chamas e envolta numa densa camada de fumo..Ataque com drones incendeia refinaria de combustíveis em Moscovo. "É uma resposta justa aos ataques russos", diz Zelensky.Alerta aéreo num dos principais aeroportos de Moscovo levou à retirada de passageiros dos aviõesO ataque desta madrugada levou à ativação de um alerta aéreo num dos principais aeroportos de Moscovo, o de Sheremetyevo, onde se procedeu à retirada de passageiros e pessoal dos terminais e dos aviões para abrigos seguros.Pouco antes das 05h00 (06h00 em Lisboa) , estas medidas foram levantadas e o funcionamento do aeroporto começou a regressar ao normal, de acordo com um comunicado publicado pela infraestrutura.Na região de Moscovo, o ataque com drones danificou um edifício residencial e um centro comercial, sem causar feridos, segundo o governador regional, Andrei Vorobiov.A Rússia continua a atacar a Ucrânia quase diariamente, mais de quatro anos após o início do conflito, o mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que, até ao momento, parece não ter saída diplomática.A Ucrânia também intensificou os ataques ao território russo, por vezes muito longe da fronteira, visando especialmente infraestruturas de transporte e armazenamento de hidrocarbonetos, numa tentativa de esgotar a capacidade de Moscovo para financiar o seu esforço de guerra..Como o comércio entre a UE e a Rússia pode financiar a Ucrânia e aumentar a pressão sobre o Kremlin.Ucrânia aposta em isolar a Crimeia através de ataques de drones